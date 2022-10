„Opravy přinesly rekonstrukci vstupní haly, šaten, opravu dětské části včetně jejího rozšíření o dvě nová brouzdaliště a wellness centrum s otevřenou terasou,“ upřesnil po otevření jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábor (TZMT) Jan Benda. Teď se radnice chystá na další etapu.

Jednou z možných úprav je prohloubení vnitřního bazénu, které by přivítali především pólisté a akvabely. Nyní v něm totiž nemohou soutěžit, nutné parametry splňuje pouze venkovní bazén. Na soutěže tak jezdí do strakonického bazénu. Pokud by radnice k prohloubení bazénu přistoupila, do země by se ale nekopalo.

Bazén by se prohloubil pomocí navýšení ochozů. Zároveň by tak ale došlo k navýšení nákladů o 12 milionů korun oproti původně plánované rekonstrukci bazénové vany. Ta měla vyjít na 30 milionů.

Třetí, poslední etapou, je plánovaná přístavba zážitkové části vnitřního bazénu. „Měla by nabídnout celou řadu atrakcí: bazénů, tobogánů, skluzavek, vířivek i částí na odpočinek,“ doplnil Jan Benda.

Projekt by měl být dokončen v roce 2023, poté by se město chtělo pustit do jeho realizace.

„Pustíme se do projektování všech etap najednou, aby měl projekt jednoho autora. Vedení města se pak podle finančních možností pustí do stavby jednotlivých částí,“ upřesnil táborský starosta Štěpán Pavlík. Celkové náklady na stavbu aquaparku se totiž šplhají až ke 400 milionům korun.

Plavecký stadion je přitom už nyní jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě. Ročně do něj zavítá více než 200 tisíc lidí.