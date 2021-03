S blížícím se jarem začíná v Prachaticích svoz hnědých nádob s bioodpadem. První svoz je naplánován na středu 17. března.

Kontejner na bioodpad. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Cichocki

Následně budou nádoby na bioodpad vyváženy pravidelně jednou za týden a stejně jako v loňském roce to bude vždy ve středu, v listopadu pak jen jednou za dva týdny. Do nádoby na bioodpad patří pouze odpad rostlinného původu. Objemný bioodpad mohou Prachatičtí odvážet přímo do Sběrného dvora v Krumlovské ulici. Týdenní svoz je v Prachaticích naplánován do konce října.