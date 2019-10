„Byl prostě božský,“ popsala setkání v Prachaticích. Lidé se s ním fotili, podepisoval jim knihy nebo desky. „Prohodil s námi i pár slov. Když jsem Mistra fotila se sestrou, tak mě upozornil, že mi neblesknul foťák. Já byla tak rozhozená, že jsem odpověděla, že to nevadí,“ vzpomněla Jana Dejmková a dodala, že na počest Karla Gotta zapálí svíčku u prachatického srdce v Zahradní ulici.

Před lety zažil koncert Karla Gotta v Českých Budějovicích také Jan Turek z Prachatic. Byl to prý obrovský zážitek. „Jeho hudbu mám rád. Koncert to byl úžasný. Překvapující bylo, že po koncertě se opravdu podepsal každému, kdo o to stál. Fotil se s fanoušky, byl neuvěřitelně trpělivý,“ zavzpomínal.