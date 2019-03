Ještě před volbou nové předsedkyně se o kulturní program postarala Jitka Sedlecká se svými vnoučaty Natálkou, Blaničkou a Vlastíkem Sedleckými s pásmem písní a básní.

Svaz tělesně postižených zároveň naplánoval akce pro nejbližší měsíce. A tak v jeho členové jedou na turnaj tří měst do Volar. Na konci května, přesně, 21. května, zahájí cvičení v komunitním centru na Sadech.

To ale není všechno, připravuje se tvůrčí dílna na téma ruční výroba šperků, ozdob z látek, ale i vánoční posezení. Svaz tělesně postižených byl vyzván, aby se zapojil i do celoměstských akcí jakou je například kampaň Dobrovolník s kytičkou, nebo do Týdne sociálních a doprovodných služeb v Prachaticích či Seniorských hrátek. Zúčastní se také nabízených přednášek, které pomohou orientovat se v sociálních dávkách, nebo službách pro tělesně postižené.

Svaz tělesně postižených v Prachaticích měl v loňském roce 89 členů. V současné době je ve svazu polovina členů s věkem nad 65 let. Na výroční schůzi dorazila jen třetina členů. Plán pro letošek je připravený a veškeré informace budou zveřejňovány na vývěsce u České pošty.

Hanka Rabenhauptová