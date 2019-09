Lékárna Nemocnice Prachatice, a.s. bude nově poskytovat své služby i o státních svátcích.

Lékárna Nemocnice Prachatice. | Foto: archiv Nemocnice Prachatice

Prachatice – Konkrétně se jedná o dny 28. září, 28. října, 25. prosince a 26. prosince, a to v čase od 9 do 20 hodin.

„Ve zmíněných dnech není otevřena lékárna v obchodním centru, proto jsme se rozhodli nabídnout služby naší lékárny. Léky předepsané v ambulancích a na pohotovosti si tak pacienti budou moci ihned vyzvednout v nemocniční lékárně. Zatím se jedná o zkušební projekt, pokud bude o službu dostatečný zájem, lékárenskou péči o svátcích nabídneme i v příštím roce,“ vysvětlil Michal Čarvaš, předseda představenstva Nemocnice Prachatice .

Vedle veřejné lékárny jsou v nemocnici i odborná pracoviště zajišťující léky pro nemocnici a oddělení přípravy cytostatik. Lékárníci s lékaři úzce spolupracují na klinickém hodnocení léčiv a spolupodílí se na osvětové činnosti v oblasti farmacie, a to například formou přednášek pro veřejnost i pro kolegy z oboru.