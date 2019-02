Strakonice - Tristní pohled se naskýtá řidičům, kteří projíždějí po strakonickém obchvatu.

Na mnoha místech jsou ve svazích trhliny, někde se dokonce velké množství zeminy sesouvá, ucpává žlaby na odvod vody a končí přímo na silnici. Vzhledem k počasí bude dalších sesuvů přibývat. "Začalo to před několika dny a každý den jsou díry a praskliny ve svahu větší. Je to špatně odvedená práce, protože obchvat byl otevřený loni v září a nebylo dobře udělané zpevnění. Stačil větší déšť a zem jede dolů," říká jeden ze strakonických řidičů.



Investorem stavby severního obchvatu města je ŘSD ČR. Jeho tiskový mluvčí Jan Rýdl připustil, že firma urychleně zajistí nápravu. Kdy k ní ale neuvedl. "Musíme nejprve zjistit přesné příčiny, proč k sesuvu a trhlinám dochází," uvedl Jan Rýdl.



Obchvat města byl 27. září 2018 otevřen do předčasného užívání. Jeho výstavba si vyžádala 186 milionů korun bez DPH, měří 1540 metrů a obsahuje tři křižovatky s kruhovým objezdem.