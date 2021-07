V sobotu 3. července se ve Strážném uskutečnilo slavnostní setkání představitelů obcí a partnerů k zahájení letošního projektu „Šumavou na kole vimperským cyklobusem“. Již loňský první ročník byl velice úspěšný, bylo přepraveno více než 3000 cestujících a 350 jízdních kol, a osvědčila se spolupráce s vimperským dopravcem Švarctrans.

Letos se trasa cyklobusu, který loni končil v Borových Ladách, prodloužila až do městysu Strážný, díky čemuž se mohlo do projektu zapojit ještě více obcí. Jeho starostka a zároveň předsedkyně Svazu šumavských obcí, Mgr. Jiřina Kraliková, si linku cyklobusu, který nově jezdí i o víkendech, velmi pochvaluje: „Konečně můžeme nabídnout návštěvníkům spoj do míst, jako je Borovka, Kvilda nebo Zadov.“

Díky dlouhodobé spolupráci s Jihočeským koordinátorem dopravy (JIKORD), který optimalizoval jízdní řády cyklobusu, je linka navíc plně integrována do systému veřejné dopravy, vč. jihočeských letních cyklobusových linek, takže na ní platí zvýhodněná celodenní krajská jízdenka JIKORD plus. Kromě obcí na provoz cyklobusu přispívá ze svého rozpočtu i Jihočeský kraj či Česká unie sportu na Zadově. Největší podíl nákladů však nese město Vimperk, které je autorem i garantem celého projektu. Město přezdívané „brána Šumavy“ se podpoře ekologicky šetrné dopravy (bus, kolo aj.) věnuje dlouhodobě. „Je to služba jak Vimperákům, tak i návštěvníkům Šumavy. Doufáme, že jim náš cyklobus umožní pohodlně navštívit Vimperk, který nabízí například nově otevřený zámek a městskou zvonici,“ uvádí starostka Vimperka Ing. Jaroslava Martanová.

Letos se ještě před začátkem hlavní letní turistické sezony významně rozšířila a zintenzivnila propagace celého projektu i pomocí webových stránek Národního parku Šumava nebo infoportálu ŠumavaNet.CZ. Bude-li letošní sezona úspěšná, lze pro příští rok uvažovat o zvýšení kapacity cyklobusu.

S přiblížením této cyklobusové linky k německým hranicím i s ohledem na Bavorskou zemskou krajinnou výstavu 2023 ve Freyungu se stále více objevuje i téma přeshraniční linky do Freyungu. „Bylo by skvělé mít linku, která by jezdila pravidelně z Vimperka až do Freyungu,“ zmínili představitelé sousedního okresu Freyung – Grafenau a města Freyung, Helga Weinberger a Heinz Lang. Tato linka bude předmětem dalších jednání s německou stranou od samého počátku zastoupené i partnerem projektu Trägerverein Europaregion Donau – Moldau Freyung. Vše je otázkou financí a vzájemné spolupráce. Už teď se ale dá říci, že je správně nakročeno.

Lenka Pechoušková, město Vimperk