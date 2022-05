„V loňském roce počty zájemců o program Průvodce divočinou trhal rekordy. Do přírody se s našimi průvodci podívalo na dvanáct stovek lidí,“ upřesnil Jan Dvořák.

Stejný počet míst proto Národní park Šumava nabídne i pro letošní sezonu. K dispozici milovníci Šumavy dostanou přes sto dvacet výprav včetně jedenácti dvoudenních vycházek, při nichž mohou turisté v hlubokých lesích šumavského parku také přenocovat. Turisté mají šanci nakouknout nejen do života Šumavy i Bavorského lesa.

Registrace je podle slov Jana Dvořáka nutná hlavně proto, že skupinu vždy tvoří maximálně třicet lidí. Průvodci divočinou vyrazí poprvé v druhé polovině června a v plánu je vycházka na Kochánov. Zapsat se ale bude možné také na výpravu za Kvildskými tisícovkami nebo za Domovem tetřeva či na Vlčí výpravu. Cena jednu osobu na vycházce se pohybuje od 400 do 700 korun.

Průvodci divočinou nejsou jedinou vycházkou v šumavské přírodě. „Loni u příležitosti třicátého výročí založení parku jsme připravili program Obujte si pohorky a vyrazte s námi do přírody. I ten se setkal s obrovským zájmem lidí, a tak ho letos zopakujeme,“ vysvětlil Jan Dvořák s tím, že připraveno je šestnáct vycházek od konce června do konce srpna a stejně jako loni si lidé mohou vybrat s kým do přírody půjdou. „Jednu z vycházek má současný ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený, jednu také bývalý ředitel Alois Pavlíčko,“ vybral z nabídky. Zajímavá bude vycházka s povídáním o historii dobývání zlata na Šumavě nebo výprava za perlorodkou v Teplé Vltavě. „I v tomto případě je nutná registrace zájemců, jejich počet je totiž omezen na maximálně dvacet lidí,“ zakončil Jan Dvořák s tím, že další akce pořádají informační střediska.

