Slavností akt v hlavní režii Stanislava Schneedorfa se odehrál na levém břehu Teplé Vltavy pod penzionem Františkov. Křížek je umístěn tam, kde spousty let zanedbaný stál a téměř nikdo si ho ani nemohl všimnout. Ted září na všechny světové strany. Má pořadové číslo 91. Stanislavu Schneedorfovi do stovky už moc nechybí, ale jak sám říká, dokud bude síla a chuť, bude křížky renovovat a vracet zpět nejen do zapomenutých míst šumavské krajiny.

Stanislav Schneedorf si k slavnostnímu odhalení pozval milovníka Šumavy a historika Daniela Kunce a faráře Římskokatolické farnosti Volary Karla Faláře, který obnovenému křížku požehnal. Přišly ale také desítky náhodných poutníků, kteří si nechtěli nechat ujít příležitost být u události v šumavských hvozdech velmi neobvyklé. Stanislav Schneedorf totiž většinu křížků obnovil a do krajiny vrátil v tichosti a jen si zapsal do svých databází, kdy, kde a jaký křížek našel a vrátil mu původní lesk. „Dnes na Šumavě stojí již jedenadevadesátý křížek, který jsem zrestauroval, zde na Františkově je to kříž, který má zvláštní hodnotu danou historií. Kříž jsem doplnil malbou svatého Františka z Asisi, protože zde bývala osada Františkov, a ta si jeho přízeň zaslouží,“ popsal a vysvětlil. Přítomným ale upřesnil, že má plán. Křížek s číslem 91 prý není poslední. „Mým přáním je dojít k číslu 101,“ plánuje si Sten, jak Stanislava Schneedorfa přátelé oslovují.

O osadě Františkov promluvil Daniel Kunc a farář Karel Farář kříži požehnal a s krátkou modlitbou společně se Stanislavem Schneedorfem vrátili jedenadevadesátý kříž do místa, kde původně stál, aby poutníkům připomínal dobu dávno minulou i tu současnou. Ladislav Beran, který pro Deník žehnání šumavskému kříži zdokumentoval, ještě dodal: „Děkujeme, mistře, za to, že si zvýraznil a otevřel další krásné místo Šumavy.“