Sto plus jeden a končí. Milovník Šumavy a zachránce šumavských sakrálních památek Stanislav Schneedorf z Volar má jasný plán. Prý ho dokončí už letos. Sto první šumavský křížek už má dokonce i vytipovaný. Vlastně vybírá ze čtyř možností. Rozhodnutí, který ze čtyř to bude, padne možná už začátkem příštího týdne.

Stanislav Schneedorf, přezdívaný Stan, se narodil se ve Strakonicích a posledních šestnáct let žije ve Volarech. Odtud se od jara do podzimu téměř denně vydává do šumavských lesů nejen za opravami křížků. Miluje také fotografování. Píše knihy, vypráví při besedách o šumavských sakrálních památkách a úplně nejraději obrázky z fotoaparátu skládá do videopříběhů, které náležitě dobarvuje hudbou. V tom posledním hraje prim Amálino údolí, Slunovratové kameny a saxofon.

První z křížků opravil už na konci osmdesátých let minulého století. Našel ho zanedbaný a od té chvíle je cíleně vyhledává a vrací jim punc. Naplno se opravám ale věnuje teprve od roku 2015. Ten nejstarší, který kdy opravil, prý byl z roku 1776 a stojí u vesničky Klení. Nejvíce jich ale začíná letopočtem osmnáct. „Lidé v devatenáctém století byli totiž nejvíce pobožní a křížků tehdy umístili do různých míst instalovali neodhadnutelné množství, Jejich víra v boha upadala po první světové válce,“ hodnotí. I tak jich prý bude jen na Šumavě zanedbaných ještě stovky. „Dříve stál křížek u každého druhého domu,“ vysvětluje s tím, že letos jich už opravil deset. Smí jen opravovat, postavit nový není možné. Tak zní domluva se Správou Národního parku Šumava. Nejraději by opravování už předal svému následovníkovi. Měl by to být jeho dlouholetý kamarád, soused a také skvělý fachman, který mu už nějaký ten pátek s opravami pomáhá. „Je to ještě mladík plný síly,“ směje se Stanislav Schneedorf a prozrazuje jméno. „Je to Josef Mareček Tak uvidíme jak to dopadne,“ říká.

Ten byl i u opravy jubilejní, sté, sakrální památky. Jde o památník na vyvázání nájmu z roku 1913 u hřbitova na Knížecích Pláních. Před pár dny si společně užili i požehnání Schwarzenbersko-Lichtenštejnského erbu u zbořeného kostela na hřbitově na Knížecích Pláních, který má v počtu opravených číslo 99. Erb tam našli Němečtí rodáci zaházený v sutinách už v devadesátých letech minulého století. „My jsme ho opravili a vrátili mu lesk teprve nedávno. Před pár dny mu požehnal volarský farář Karel Falář,“ popsal Stanislav Schneedorf.

Až prý řemeslo předá, bude už jen chodit po Šumavě s fotoaparátem. „Focení miluju, je to můj největší koníček, s nímž jsem začal už v devíti letech,“ říká a ukazuje už připravené šumavské kalendáře na příští rok. Právě v nich je Šumava viděná objektivem Stanislava Schneedorfa.