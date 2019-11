Výběr témat pro malby na trafostanicích je různý. Někdy dostanou umělci volnou ruku, jindy mají konkrétní zadání, což byl právě případ Vimperku. „Vimperk je sídlem Národního parku Šumava a téma je volené hlavně podle toho. Náš záměr byl, aby děti z blízké školy viděly zvířata, která na Šumavě žijí. A aby dílo vypadalo hezky, což se povedlo. Ve stejném duchu je udělaný i park kolem a chtěli jsme, aby to do sebe zapadlo,“ řekl Josef Kuneš ze společnosti E.ON Distribuce, která objekt spravuje.

Realizace se ujal jihočeský streetartový umělec DOBS, který už maloval trafostanici v Českých Budějovicích v ulici Vodní. „Sova byla v podstatě jasná už od začátku a rys je zajímavý fotogenicky. Uvažoval jsem nad orlem nebo roháčem, ale nakonec jsem vybral kvůli té áčkové střeše a odvětrávání, na které se nedá moc malovat, ledňáčka,“ popsal výběr témat sám autor maleb. Ten byl nedávno v akci znovu. K obrazu želvy na stěně trafostanice v českobudějovické Vodní ulici přibyl z druhé strany ještě plejtvák.

E.ON zahájil projekt street art v roce 2015. Vůbec první výmalby se dočkala trafostanice v Jihlavě. „Tenhle nápad vznikl při projektu Smart City, do kterého se zapojují obce a města na celém našem distribučním území. Trafostanice jsou všude kolem nás. Často jsou to však nevzhledné posprejované šedé kostky. Ohlas pilotního projektu byl tak veliký, že jsme se rozhodli pokračovat. Naším cílem je zapojení veřejnosti do aktivit ve městě, ve kterém žijí,“ upřesnila Zuzana Oujezdská ze společnosti E.ON. Autoři maleb jsou různí. Od škol a různých spolků po uznávané umělce. Každá malba je originálem s vlastním příběhem.

Aktuálně je pomalováno na pět desítek dalších zařízení, která společnost E.ON spravuje. Na jihu Čech se jako první dočkala před dvěma lety trafostanice v Písku. Úprav se ujali senioři během studia univerzity třetího věku. Poté přibyly dvě trafostanice v Táboře, tři v Českých Budějovicích, jedna v Lišově a naposledy letos v září ve Vimperku. Lokality, které se dočkají svých maleb v příštím roce, se zatím vybírají. Chybět by tentokrát neměla některá na Jindřichohradecku.

Roman Šperňák, E.ON