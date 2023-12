Minulý víkend mohli obyvatelé dvou obcí na Šumavě zažít návštěvu jednoho z posledních jihočeských ponocných. Přijel z nedalekého kraje Prácheňska, z malé obce Skály v okrese Písek. První zastávkou ponocného byla v pátek 15. prosince obec Buk, v neděli 17. prosince ho mohli lidé potkat v Záblatí.

Petra Pavel Hanus jako ponocný. | Foto: Se souhlasem Antonína Mráze

Pro nic netušící obyvatele to bylo opravdu velké překvapení, jelikož se nikdy osobně s ponocným nesetkali. V obou obcích svou službu započal vždy po skončení adventního koncertu pěveckého sboru Vánočník, tedy úderem 19. hodiny. Za zvuku ponocenské trouby a chvalozpěvu rozezněl celé návsi obcí tak, jak to bývalo každodenní samozřejmostí za našich praprarodičů. Jednotlivé části chvalozpěvu přerušoval ponocný silným troubením na volský roh. Po posledním zatroubení představil ponocenskou službu i poslání, které nese lidem.

Ponocný se představil a vysvětlil důvody návštěv tohoto regionu. „Jmenuji se Petr Pavel Hanus, ponocného sloužím v naší obci Skály u Protivína již osmou sezonu. Začínám Štědrým dnem a chodím denně, po celý týden za každého počasí tak, jak to bylo dříve zvykem u nás i jinde v obcích. Službu ponocného jsem si chtěl nechat až na důchod, ale můj nápad se zalíbil rodačce od nás, paní Stropkové, dostal jsem od ní pasovací glejt a ponocenskou troubu vyrobenou u filmařů v Praze s tím, abych do služby nastoupil okamžitě, jelikož by se mého důchodu ve svých 70 letech už nemusela dožít a ráda by zažila ty okamžiky s ponocným, které prožívala na vsi její maminka,“ uvedl ponocný, proč se ve své obci rozhodl po padesáti letech obnovit tradici ponocného.

Petr Hanus obnovil tradici ponocného a stará se o sakrální památky

Službu ponocného v obci Buk jsem si nevybral náhodou, návštěvu mu navrhl starosta Antonín Mráz s tím, že by mohli lidem v obci udělat pěkné překvapení po adventním koncertě. „S návštěvou jsem ihned souhlasil i kvůli tomu, že od příštího roku zde a v okolí budu s obcí spolupracovat na záchraně poničených, drobných sakrálních staveb - křížů. U nás jsem znám svojí neúnavnou záchranou a obnovou poničených křížů, zejména na Písecku a Strakonicku,“ dodal Petr Pavel Hanus. Už přes deset let prý vyhledává kříže, které jsou v žalostném stavu, bez jakéhokoliv zájmu, opuštěné a většinou neúplné. V místech, kde se nedochovaly, staví nové.

„Snažím se křížům vrátit původní účel a důstojnost. Od příštího roku rozšířím své křížové působení i na Prachaticku. Vytvořil jsem i osobní internetové stránky s postupy oprav, kde se snažím lidi motivovat k tomu, aby kříže opravovali a prodloužili jim život, pro budoucí generace,“ dodal.

Do obce Záblatí byl pozvaný bývalou místostarostkou Emilií Vopelákovou s tím, že by bylo pěkné a přínosné pro obyvatele její krásné obce prožít něco, co je na Šumavě již dávno zapomenuto. Do poslední chvíle o tomto překvapení nikdo nevěděl. Před kostelem Umučení sv. Jana Křtitele svoji službu ponocného představil a po posledním zatroubení se v obou obcích dočkal od všech návštěvníků velkého obdivu.

Části textů ve chvalozpěvu jsou vybrané tak, aby zastupovaly jednotlivé regiony v zemi od 17. stol., například „odbila devatenáctá hodina v Buku a taktéž i v Záblatí, chvalte všichni ducha Hospodina“. „Jsem typická postava ponocného, kterého známe všichni z pohádek od Josefa Lady. Kožich a beranice z kůže berana, lucerna, halapartna, volský roh, šála. Dlouhou dobu už se zabývám hledáním informací o ponocných. Zjistil jsem také, že nás mnoho už není. Na advent a Štědrý den se roh ozývá z Chebu, Plzně, Prahy, Písku, Skal, Jankovic na Slovácku, přes rok z Domažlic, Znojma a mimořádně i tam, kde jsem opravoval, nebo budu opravovat kříže,“ zmínil Petr Pavel Hanus.