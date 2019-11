Kniha Šumavy Litery na neděli 17. listopadu: Radek Ocelák: Reemigranti.

Nové logo Festivalu Šumava Litera | Foto: Deník / Redakce

Kniha je sedmdesát let po příchodu sedmihradských Slováků z Rumunska do českého a moravského pohraničí první souhrnnou prací o minulosti této svébytné etnické skupiny. V několika desítkách krátkých kapitol i podrobnějších zastavení sledujeme příběh slovenských rodů, které v první polovině 19. století osídlily lesnaté kopce bihorsko-salajské oblasti na severozápadě dnešního Rumunska a vytvořily zde ostrov čistě slovenského osídlení. O sto let později, po 2. světové válce, několik tisíc těchto rodin využilo možnost „návratu do vlasti“. Ten ovšem ve skutečnosti dostal podobu osídlování vylidněné sudetské krajiny, jež se jim jen pomalu a neochotně stala novým domovem. Výklad je založen na důkladném studiu pramenů i na kontaktu s pamětníky a jejich potomky, kteří dodnes tvoří významnou část obyvatel Šumavy, Jeseníků, Novohradských hor, Chebska, Tachovska, Sokolovska, Znojemska a Mikulovska. Je bohatě doprovázen historickými fotografiemi, z nichž mnohé jsou zde zveřejněny vůbec poprvé.