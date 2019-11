Kniha Šumavy Litery na sobotu 16. listopadu: Kamil Pešťák: Co se do vás vejde: z venku dovnitř a zevnitř ven?

Nové logo Festivalu Šumava Litera | Foto: Deník / Redakce

Dobrodružný román se špionážní zápletkou vám konečně odhalí skutečnou identitu tajemného „Profesora“ známého z předchozích příběhů. Děj knihy se odvíjí na pozadí skutečných událostí první a druhé světové války a proplétá se v druhé rovině s dramatickou zpravodajskou zápletkou během okupačního období v letech 68–69. Na zasněžené frontové linii v Dolomitech dojde v prosinci 1916 k obrovské tragédii. Ta způsobí mimo jiné osudové setkání krásné zdravotní sestry českého původu a rakouského důstojníka s naprosto rozdílným pohledem na svět. Následuje strhující příběh bratrů, kteří se ocitli na opačných stranách největšího válečného konfliktu 20. století. Jejich činy a selhání se jim znovu jako bumerang vrací na konci 60. let a nepříjemně zasáhnou i do života nejmladšího člena této ideologiemi rozvrácené rodiny. To vše a ještě mnoho dalšího najdete v románu „Co se do vás vejde“, který je v pořadí třetí knihou autora.