Šumava je dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších domácích dovolenkových destinací tuzemských turistů. Svou pozici stálice na samém vrcholu žebříčku popularity znovu potvrdila i v červnovém průzkumu společnosti STEM/MARK pro iniciativu Zachraňme turismus. Šumavu v něm za svůj cíl číslo jedna v Česku označilo šest z deseti respondentů ankety. Každý druhý by pak vyrazil na jih Čech jako takový.

Farma v šumavských Bošicích. | Foto: Marie Korousová

Pro Jihočechy skvělá zpráva, ale pravděpodobně „devět z deseti“ jihočeských „srdcařů“ by terminologii průzkumu poopravilo. Za návštěvu stojí nejen Šumava, ale kompletně celé Šumavsko. Turistická oblast (TO) Šumavsko se totiž skládá ze dvou oblastí. Jihočeské Šumavy a jihočeského Pošumaví. Obě tyto oblasti jsou velmi specifické, diametrálně se liší svou nabídkou a zároveň se doplňují, čímž má oblast jako celek z pohledu turisty opravdu co nabídnout.