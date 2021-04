Zhruba deset z nich zůstalo i v tomto týdnu na distanční výuce. Prachatická ZUŠka se snaží svým studentům vyjít vstříc. „Jsou to děti, které třeba osobní výuku u nás z časových důvodů nestíhají, protože střídavé vyučování ve školách jim začíná až příští týden,“ vysvětlil Jakub Weiss jeden z možných důvodů, proč rodiče požádali o možnost pokračování v distanční výuce. Tu mají stále studenti výtvarného a tanečního oboru. „Ti mohou do školy na individuální konzultaci se svým vyučujícím,“ doplnil ředitel. Společné zkoušky ve škole nesmí absolvovat ani muzikanti hudebních souborů. Také hudební nauku mají žáci stále on-line. Kombinace on-line a prezenční výuky nedělá podle slov Jakuba Weisse vyučujícím žádné problémy. „Dodržujeme rozvrh, hodiny se nekryjí. Učitelé jsou velmi kreativní lidé, dokázali jsme se přizpůsobit,“ ujistil.

Úbytek studentů v prachatické Základní umělecké škole nezaznamenali. „Máme plný stav. V posledních čtyřech letech přijímáme do nového školního roku průměrně osmdesát nových žáků. Naše možnosti se odvíjí od toho, kolik dětí studium ukončí,“ zhodnotil Jakub Weiss.

Zápis do nového školního roku plánuje ředitel na přelom května a června. A on-line je v tomto případě pouze přihláška, a to na webu www.zuspt.cz. Spolu s jejím vyplněním si rodiče zároveň vybírají datum jednoho ze dvou dnů zápisu a přesný čas. „Tím zamezíme setkání více lidí. Stejným způsobem jsme zápis organizovali i v loňském roce,“ řekl ředitel prachatické ZUŠky.

Podobné jako v loňském roce budou také koncerty. "Tedy pokud se pravidla nerozvolní. Děti se připravují na koncerty on-line," popsal Jakub Weiss. Každopádně by se ale už koncem dubna mohli rodiče a všichni milovníci umění pokochat díly studentů z výtvarného oboru. Jejich práce za dobu distanční výuky totiž budou vystavené v Galerii Dolní brána v Prachaticích. Zájemci budou muset dodržet pravidla, která budou v tu chvíli platná pro vstup do galerie. "Prostě se zařídíme podle situace," řekl ředitel. Stejně tak to bude také v případě závěrečných zkoušek studentů jednotlivých ročníků a jejich absolventských koncertů. Ty prachatická ZUŠka chystá na červen a v té doě by snad mohlo být možné, aby děti zkoušky vykonaly například alespoň před svým třídním učitelem.