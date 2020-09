Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) ve středu 23. září otevřela simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž bude učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Toto zařízení je unikátní v celé republice a vyšlo na 58 milionů korun, výuku zde zahájí již v říjnu.

Ve středu 23. září byl zahájen provoz simulačního centra pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. | Foto: Jan Sommer

Cílem je podle mluvčí fakulty Aleny Binterové připravit studenty na to, co je potká v nemocnicích a na záchrance. "Zorientovat je v tomto prostředí a s pomocí nejmodernějších figurín je naučit ošetřovat pacienty i v těch nejvážnějších stavech. V České republice je to první takto komplexně pojaté simulační centrum, které je zaměřené výhradně na nelékařské zdravotnické obory," informovala.