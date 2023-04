/VIDEO, FOTOGALERIE/ Žáci výtvarného oboru Volarské ZUŠ vystavují ve volarské Městské galerii. Rodiče, spolužáci a přátelé mladých umělců zaplnili volarskou Městskou galerii, kde jsou zajímavá díla žáků výtvarného oboru k vidění.

Vernisáž studentů výtvarného oboru ZUŠ Volary. | Video: Ladislav Beran

Mladé a talentované umělce vyučuje ředitel ZUŠ Volary Vít Pavlík, který na úvod výstavu výtvarného oboru představil. „Díla představují složité vnímání, neboť na tuto výstavu jsme vybrali to, co je vjem a souznění duše a prostoru, což je pro dnešní reálný svět velmi těžké. Jak se to mým studentům povedlo, si musí každý ohodnotit sám,“ řekl ředitel volarské ZUŠky. Vernisáž doprovodily hudbou mladé umělkyně saxofonového kvarteta SAX WORK Ladies.

Vystavené obrazy budou ve volarské galerii téměř do konce dubna. Ty na konci dubna nahradí výstava fotografií Jiřího Plachého. „Jde o volarského fotografa, který své výstavě dal název A to jsi ty Šumavo. Výstava bude spojena s křtem knihy se stejným názvem,“ uvedl spolupracovník Prachatického deníku, jež fotografie a video ze zahájení výstavy mladých umělců si můžete prohlédnout v rozsáhlé fotogalerii. Vernisáž fotografií Šumavy se ve Volarech se koná 24. dubna od 17 hodin.