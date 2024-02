Studenti prachatického gymnázia zvou do kavárny. Učí se podnikat a pomáhají

Jaké je skutečné podnikání? Co všechno podnikatel musí a má. Přesně to se snaží zjistit parta studentů Gymnázia Prachatice. Založili si studentskou firmu a spolu s vyučující a mentorem se učí podnikat. Zkušenost je to k nezaplacení.

Společníci studentské firmy Káva v šeru při prachatickém gymnáziu a jejich vyučující Blanka Vaněčková (zcela vpravo nahoře). | Foto: Deník/Jana Vandlíčková