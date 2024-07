Studentská firma Káva v šeru vznikla v září 2023 s tím, že její existence je omezená pouze do června roku 2024. Za tu dobu se osmička studentů dokázala poprat nejen s účetnictvím, ale také s provozem kavárny, která jak už název napovídá, měla za úkol podpořit nevidomé. Kavárna se otevřela sice jen párkrát, ale studenti dokázali, že svými neotřelými nápady dokáží přitáhnout Prachatičáky na nová místa a získat si tak jejich podporu. „V kavárně jsme podávali nápoje a zákusky téměř v úplné tmě tak, abychom přiblížili veřejnosti život lidí s postižením zraku,“ popsala náplň prachatické studentské firmy její ředitelka.

A protože šlo sice o studentskou, ale i tak firmu, muselo dojít na roční vyúčtování. To nakonec přineslo zisk. „Část peněz jsme vložili do fondu na maturitní ples,“ podotkla ředitelka studentské firmy Káva v šeru Pavla Beranová. Další zisk se ale studenti rozhodli věnovat potřebným, slíbili si to už při samotném založení firmy. A tak se před pár dny v aule Gymnázia v Prachaticích sešli nejen studenti s vedením školy, ale také zástupci českobudějovického střediska společnosti Tyfloservis, který už více než tři desítky let pomáhá nevidomých a slabozrakým, a vedení prachatického Domova Matky Vojtěchy, který se specializuje na péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demence. Právě těmto dvěma společnostem se prachatičtí třeťáci rozhodli věnovat část zisku z firmy Káva v šeru. Chybět u toho nemohla ani nevidomá Marie Mrázová a její vodící pes Bugy. Ta ovšem nechyběla ani na žádné akci pořádané firmou Káva v šeru. „Jsme si vědomi, že se nejedná o nijak závratné částky, ale věříme, že i se svou troškou do mlýna můžeme přispět na dobrou věc. Pro společnost Tyfloservis máme příspěvek pět tisíc korun a pro místní Domov Matky Vojtěchy pak dva tisíce tři sta korun,“ uvedli studenti z firmy Káva v šeru. Důkazem toho, že se každá darovaná koruna počítá je ředitel Hospicu sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích: „Daru si nesmírně vážíme a děkujeme z celého srdce.“

Studenti už v květnu museli ukončit firmu vyúčtováním a odesláním výroční zprávy neziskové vzdělávací organizaci Junior Achievements, o.p.s., který školám v republice nabízí praktické vzdělávací programy z finanční a podnikatelské gramotnosti. Prachatičtí gymnazisté se totiž zapojili do projektu JA studentská firma. Jedna firma sice skončila, ale vypadá to, že noví studenti třetího ročníku Gymnázia v Prachaticích se do projektu v příštím roce zapojí. „Už jsme o tom mluvili a vedení školy tyto aktivity podporuje,“ uvedla na závěr vyučující studentské firmy Blanka Vaněčková.