Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník„Dokončujeme opravu základní školy. Do dvou měsíců tam budeme mít k dispozici tři nové třídy v podkroví,“ řekl. Strunkovičtí školáci tak dostanou učebny jazyků a přírodopisu i počítačovou učebnu. „Úpravy podkroví školní budovy nás vyjdou na dvanáct milionů korun. Pomohla dotace z IROP,“ upřesnil starosta.

Škola není jediná investice letošního roku. Už za pár týdnů se Strunkovičtí pustí do oprav sítí na náměstí. Náklady jsou sice odhadovány „jen“ na maximálně půl milionu korun, ale nové sítě jsou předzvěstí rozsáhlé revitalizace celého náměstí a přilehlého okolí. „Projekt máme zpracovaný a vyčkáváme, zda by bylo možné získat dotační peníze,“ vysvětlil Karel Matějka s tím, že i na opravu sítí si obec žádost o dotaci podala. Rozhodnutí padne na přelomu dubna a května. „V plánu máme spousty dalších věcí, a tak každé peníze z dotací přijdou vhod,“ vysvětluje.

Čtyři miliony korun bude stát rozpočet objekt zdravotního střediska. Ten patřil tamnímu zubaři. Dědicové dům chtějí prodat a zastupitelé Strunkovic nad Blanicí jeho odkup odsouhlasili. Ještě letos tak bude zdravotní středisko v majetku obce a zároveň lidé ze Strunkovic a okolí budou mít jistotu, že tam i nadále zůstanou stávající ordinace. Zázemí tam mají dětská a praktická lékařka. „Ještě hledáme zubního lékaře. Tomu nabízíme ordinaci, byt i pacienty,“ upřesňuje s úsměvem starosta Strunkovic nad Blanicí s tím, že opravy objektu zatím nejsou na pořadu dne, ale časem bude nutné do budovy investovat.

Bez investic to nepůjde ani ve sportovním areálu na Sokolské louce. „Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci volejbalového hřiště,“ řekl Karel Matějka. Špatný je umělý povrch na něm, velikost i dispozice hřiště samotného. „Plánujeme proto antukové dvojhřiště, kde půjde hrát volejbal, nohejbal i tenis,“ vysvětlil starosta. Kompletní projektovou dokumentaci by měl mít na stole do zhruba dvou týdnů a jakmile získá potřebná povolení, požádá o dotační peníze Národní sportovní agenturu.

Nové hřiště pro děti všeho věku i s venkovní posilovnou by pak chtěli Strunkovičtí postavit u kulturního domu. Pokračovat chtějí s opravou fasády i interiérů budovy radnice, kde chtějí v letošním roce rekonstruovat vstupní prostory, zřídit místnost pro matriku a podatelnu a také část vstupní chodby.

Ani na školu a školku nezapomínají. V plánu mají opravu školní tělocvičny i dvora a také zahrady mateřské školky.