Strunkovičtí dají slevu, nebude úplně zadarmo

Strunkovice nad Blanicí - Deset volných parcel mají aktuálně k dispozici Strunkovičtí. Jedná se o pozemky v lokalitě Na Hořicích, které které buduje radnice.

Lokalita Na Hořicích ve Strunkovicích nad Blanicí (v horní části snímku červeně označená) by měla být v budoucnu plná novostaveb.Foto: Poskytl Karel Matějka

V prvním kole se přihlásili čtyři zájemci, jeden si nakonec koupi pozemku rozmyslel, další stojí před podpisem smlouvy.

Strunkovičtí si totiž nastavili podmínky, za kterých pozemky prodávají. „Chceme, aby se na pozemcích skutečně stavělo, aby se nestaly předmětem spekulace. Takže je nabízíme za šest set tisíc korun plus DPH za podmínky, že do tří let jejich majitelé zkolaudují,“ objasnil Karel Matějka, starosta městyse.

Podle jeho slov tak ale mají noví majitelé slevu ve výši sto tisíc korun, pokud podmínky splní. V tuto chvíli už vyhlásili Strunkovičtí druhé kolo prodeje.