"Máme výdejní okénko, pro zákazníky, kteří si objednají naše výrobky telefonicky podle katalogu, ale zákazníků je minimum," říká Pavla Čechová Švepešová.

Na Velikonoce většina klientů odjede ke svým rodinám. Ve STROOMu DUB zůstane jen šest klientů v celoročním pobytu. "Potom minimálně na týden Centrum zavřeme, abychom dodrželi karanténu, při návratu budeme samozřejmě opět testovat." vysvětluje ředitelka, která doufá, že po velikonoční karanténě se už situace vrátí do normálu a nejen "Stroomáci" se budou smět znovu nadechnout a pustí se do práce "plnou parou".

Jinak ale běží život v Centru podle zavedených režimů a klienti si užívají tradičních činností, které jsou ve STROOMu součástí jejich každodenního života. Běžnou součástí se také stal nový ranní rituál. "Už rok každý den ráno zahajujeme

náš denní program dezinfekcí ploch, povrchů i rukou a všichni si měříme teplotu. Posledních pár týdnů ještě každý týden testujeme, abychom měli jistotu," popisuje ředitelka s tím, že respirátory jsou ve STROOM Dub samozřejmostí. Jakmile má personál Centra u někoho jen drobné podezření na přítomnost covid-19, následuje test. Informaci dostává rodina klienta, která ho musí vyzvednout a převzít do domácí péče. Zpátky mezi kamarády do STROOMu může až po negativním PCR testu. "Musíme mít jistotu," vysvětluje Pavla Čechová Švepešová.

I přes přísná opatření se ale ani Centru STROOM DUB onemocnění nevyhnulo. "Nebylo to nijak vážné, ale pár případů onemocnění se potvrdilo jak mezi zaměstnanci, tak mezi klienty. Bylo to v období Vánoc," vrací se ředitelka pár měsíců

zpátky. Proto jsme zavedli další režimové opatření, jednalo se o úpravu a rozdělení směn zaměstnanců tak, aby se mezi sebou co nejméně potkávali a koronavirus si nemohli předávat.

Tradiční činnosti ale klienti stále mohou dělat společně, a tak nedávno poprvé opekli vuřty, vyzkoušeli si přípravu oblíbených jídel a připravili si pravé domácí hamburgery. Podcenit ale nesmějí ani výzdobu svého druhého domova. "Tvoření všechny klienty baví, stejně jako různé hry, při kterých si zkracovaly dlouhé zimní večery," vysvětluje Pavla Čechová Švepešová. Dodává, že klienti nezahálí ani s přípravou divadelních vystoupení. Jejich tradiční Setkání bez hranic v Prachaticích, kam se sjíždí zařízení podobného typu a baví své přátele, se sice v loňském roce nekonaly, ale "Stroomáci" pilně nacvičují na ty letošní. Věří, že ty už se konat budou. V současné chvíli nacvičují pohádku O dvanácti měsíčkách, a tak ji možná vypilují tak, že vítězství budou mít v kapse.

