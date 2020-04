/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ V den, kdy česká vláda nařídila všem Čechům nosit na veřejných místech roušky, stala se z prostor prachatické neziskové společnosti KreBul u prachatického Štěpánčina parku šicí dílna.

Jiří Kučera (na snímku), Věrka Tischlerová a Zdeněk Krejsa. Trojka, která v KreBulu skoro tři týdny šila roušky, aby prachatičtí senioři mohli bezpečně na veřejnost. | Foto: KreBul Prachatice

S nůžkami to Zdeněk Krejsa, ředitel KreBulu, umí jako každý normální chlap. „K šicímu stroji půjčenému od Hanky Rabenhauptové jsem si sedl poprvé v úterý 17. března, to jsem ještě nevěděl, jak s ním zacházet. Po několika hodinách šití musím říct, že cvik dělá mistra, už mi jde i couvání,“ směje se a dodává, že k druhému zapůjčenému stroji usedla Věrka Tischlerová. Jiří Kučera stříhal, žehlil nebo připravoval tkalouny. „K tomu jsme měli další pomocníky, jako Evu Poštovou, která chystala z látek tkalouny, nebo manžele Kubešovy z Rohanova, kteří nám přivezli výborný domácí chléb, aby se nám lépe pracovalo. Všechny, kdo nám přinesli nitě, látky a další věci, vyjmenovat nelze, bylo jich mnoho. Každopádně jim patří velký dík, bez nich bychom to nezvládli,“ říká Zdeněk Krejsa.