V rámci Evropského týdne sportu v Evropě, v Česku, v Prachaticích se konalo mnoho akcí spojených se sportem. Město Prachatice, Zdravé město Prachatice společně se SeniorPointem Prachatice připravilo pro příznivce sportu setkání spojené jak s aktivním sportem, tak se zajímavým povídáním. Ve Štěpánčině parku se 23. září konal již tradiční Mezigenerační sedmiboj, kde si příchozí mohli vyzkoušet různé sportovní disciplíny, známé i neznáme např. při hře mokli, jízdě na handbike, cvičení jógy, střelbu, či jízdu na elektro kole, nebo protrénovat si i mozek při hře šachy.

Každým rokem se sportů mohou zúčastnit jak dospělí, tak senioři i děti. V letošním roce navíc za do parku přišli uživatelé služeb Centra STROOM Dub a děti ze ZŠ z Karlových Varů, které byly na adaptačním kurzu v prachatickém KreBulu. Stěžejním bodem programu se však stala beseda se stříbrným paralympionikem z Olympijských her v Tokiu Arny Petráčkem. Stříbrnou medaili získal na paralympiádě v Tokiu v plavání a tak působivé povídání Prachatičtí dlouho nezažili. O jeho výkonech i životních osudech už bylo napsáno mnoho, ale setkání s Arny Petráčkem naživo je úplně jiné a potlesk Prachatičáků ho moc potěšil. Místostarosta města Miroslav Lorenc za město Prachatice poděkoval jak jemu, tak jeho přítomné manažerce. Arny dokonce dal kolovat i medaili a zapojil se do tance, který pro něj na úvod připravila břišní tanečnice Marcela Záhorková. Když Arny povídal o jídle, tak všichni účastníci dostali kornout zmrzliny.

Den, sportovní odpoledne se vydařilo jen díky organizátorům a dobrovolníkům jako jsou Zdena a Karel Hrůzovi, Zdeněk Krejsa a Jakub Imbera, Síta Rojová či Marcela Záhorková.

Hanka Rabenhauptová