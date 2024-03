Prachatická „Stará střelnice“ zůstane sportovcům. Co tam bude řekne studie

Zhruba od roku 2020 řeší Prachatičtí, co s areálem po bývalé střelnici. Už minulé vedení města navrhovalo, aby „Stará střelnice“ sloužila dál ke sportovním účelům. Vypadá to, že to současné vedení s nápadem souhlasí a chce ho také realizovat.

Areál „Staré střelnice“ v Prachaticích, který bude řešit studie. | Foto: MěÚ Prachatice

Objekt střelnice v Prachaticích.Zdroj: Z archivu DeníkuPrachatičtí radní souhlasí s vypracováním ověřovací studie pro Areál volného času Prachatic: „Stará střelnice“. Během několika málo dní tak šéf městských investic Jaromír Markytán osloví zájemce, kteří by mohli takový dokument vypracovat. „Od studie si slibujeme urbanisticko-architektonické řešení, krajinářské návrhy, dopravní a krajinářské řešení, parkovací kapacity, etapizaci celého záměru a respektování platného územního plánu, a to hned v několika variantách, ze kterých odborná i laická porota vybere návrh nejvhodnější,“ vysvětil starosta Prachatic Jan Bauer. Podmínkou v zadání je, že studie musí zohlednit možnosti různých outdoorových sportů, včetně využití stávajícího objektu nebo možná i jeho odstranění. V těsné blízkosti budovy „Staré střelnice“ od roku 2020 stojí Xterra Bike park, který využívají ke sportování hlavně malí cyklisté: Dárek pro milovníky šlapání. Podle návrhu zástupců uskupení Živé Prachatice také prověří, zda je možné do lokality umístit karavan camping nebo camping. Takovou možnost navrhoval zastupitelům současný místostarosta Jakub Nepustil už před třemi lety. Přes tehdejší koalici ale jeho návrh neprošel. Deník o tom informoval: Živé Prachatice navrhují u střelnice kemp, koalice nesouhlasí. Město řeší, jak využít střelnici Další možností využití prostoru byl také zimní stadion, který v Prachaticích chybí. Ten nejbližší je ve Vimperku. Sáhodlouhé diskuze o tom vedli zastupitelé v roce 2021, kdy s návrhem přišel Michal Piloušek a spolu s bývalým starostou Martinem Malým také vyrazili na obhlídku podobných stadionů v Česku. Také o tom Deník informoval: Pro zimní stadion Prachatičtí zatím nemají ani místo ; Zimák v Prachaticích chybí, hledá se pro a proti nebo Zimní stadion v Prachaticích? Sen s reálnými obrysy. Vedení Prachatic předpokládá, že náklady na kompletní revitalizaci lokality „Stará střelnice“ budou 90 až 120 milionů korun. „Předpokládáme rozdělení do více samostatných etap. Na první etapu zvažujeme náklady kolem třiceti milionů korun,“ upřesnil prachatický starosta. Důraz vedení Prachatic dává zachování zeleně, respektování topografie terénu i minimalizaci hlukového zatížení pro okolní domy. Zohlednit je třeba dopravní vazby nebo propojení nedalekých pěších a cyklistických tras s Areálem volného času. Nová lokalita by měla hladce navazovat sousední území. „Důležitým hlediskem je také možnost ekonomické návratnosti a přiměřenosti navrhovaného projektu. Musíme vzít v potaz dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu,“ konstatoval starosta Jan Bauer. Stará střelnice Prachatice: Město celý areál odkoupilo od střelců v roce 2017 za necelých 12 milionů korun. Zůstane prachatická střelnice jako sportoviště? Výsledky ověřovací studie budou obdobně jako v případě studie lokality Budovatelská a Národní představeny veřejnosti. „Ze strany města jde o signál občanům, ale i podnikatelům či developerům, jakým směrem se má kvalita života ve městě ubírat, a které aktivity a typy výstavby budou ve městě podporovány,“ řekl závěrem prachatický starosta Jan Bauer.

