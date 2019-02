Vimperk – Hodnocení do vlastních řad s notnou dávky sebekritiky předvedl při jednání zastupitelů v té době pověřený vrchní strážník.

Několik minut poté zvedlo jedenáct zastupitelů ze třinácti přítomných svou ruku pro to, aby byl vrchním strážníkem Městské policie Vimperk jmenován Daniel Ziemba.



Do jaké míry vám rozhodnutí zastupitelů při vedení městské policie rozvázalo ruce?

Od listopadu, kdy jsem byl dočasně pověřen řízením městské policie, jsem vystupoval stejně, jako kdybych byl jmenován. Nebral jsem na to ohled, byť jsem byl se starostou dohodnut, že ve funkci budu do doby, než bude ukončeno řádné výběrové řízení. Veškeré nejdůležitější kroky jsem ale stejně konzultoval se starostou. On je vrchním velitelem městské policie. Vrchní strážník pouze plní úkoly, kterými je městská policie pověřena, ať už ze zákona, nebo z rozhodnutí vedení města.



Přímý výkon je nicméně na vás. Co plánujete v nejbližším období jako jmenovaný vrchní strážník?

Máme za sebou jakousi první fázi, při které jsme museli najít a pojmenovat problémy, které u městské policie jsou. Uznávám, že jsme si byli nuceni říct věci, které mnohdy nebyly příliš příjemné. Pro nejbližší dobu bude největším úkolem zvýšení kvalifikace a kvalitu práce jednotlivých strážníků. Momentálně v zimním období těch problémů není tolik, ale s jarem a další turistickou sezonou přijdou a městská policie musí být připravena je řešit a ukázat se v trochu lepším světle, než tomu bylo v předchozích letech.



Co tedy konkrétně máte na mysli?

Zejména se jedná o fyzickou přípravu, na základě rozšiřování kamerového systému o užší spolupráci s jeho operátory, využití poznatků předkládaných vedením města v souvislosti s programem Bezpečný Vimperk a mapou pocitu bezpečí.



Zmiňujete na prvním místě fyzickou připravenost strážníků. Na jaké je tedy úrovni?

Podle mého je fyzická připravenost strážníků někde na třiceti procentech toho, kde by měla být. Začneme standardní fyzickou přípravou služebním tělocvikem jednou dvakrát do týdne podle možností volné tělocvičny. Obsahovat by měl aerobní činnost, běhání, posilování, aby se jednotlivým strážníkům, kteří slouží delší dobu, fyzická kondice zlepšila. Dál přijde na řadu druhá část, tedy sebeobrana s pomocí vyškolených špičkových instruktorů. A v neposlední řadě to bude taktická a střelecká příprava ke zvládnutí taktiky zákroku, aby hlídka postupovala společně, jinak zákrok nikdy nebude dostatečně efektivní.



Nemůže znamenat tlak, který nyní na strážníky bude, jejich odliv z městské policie?

O tom nejsem přesvědčen, i když je mi jasné, že to nebude jednoduché zvlášť u lidí, kteří slouží u městské policie delší dobu. Na druhou stranu zvládnutí fyzické přípravy a taktické či střelecké průpravy je to nejmenší při všem, co musí strážníci městské policie zvládnout.



Je tedy současné složení městské policie schopno zvládnout vaše požadavky?

Domnívám se, že ano. Městská policie Vimperk má sice nejstarší věkový průměr v České republice, nicméně je to dáno tím, že u jiných větších městských policií s větším počtem strážníků ti po určité době postupují, ať už na velitele stálých směn nebo do vyšších postů. V našem případě nemají strážníci kam postoupit. Z toho plyne, že dělají stále stejnou práci, která není jednoduchá. Není problém, když máte jednotku složenou z bývalých elitních vojáků, policistů, pětadvacetiletých olympioniků a atletů. Na druhou stranu naši strážníci jsou odborně na vysoké úrovni právě pro odsloužená léta, která s sebou nesou obrovské zkušenosti. Ty ale dnes nejsou všechno, takže budu rád, když se mi podaří v dohledné době zvýšit úroveň alespoň o padesát procent.



I s tím věkovým průměrem, o kterém hovoříte?

Ten je samozřejmě vysoký. Doufám, že se podaří postupně kolektiv strážníků omladit, ať už přirozenou obměnou spojenou s odchodem do důchodu, nebo i v případě, že někteří nebudou schopni plnit další služební nebo i zdravotní podmínky.



Kolik strážníků včetně vás tedy v tuto chvíli splňuje vaše představy?

Myslím si, že tak čtyři nebo pět.



Ostatním tedy dáte šanci se zlepšit?

Určitě, všech si nesmírně vážím, protože jejich zkušenosti a znalosti jsou ve službě k nezaplacení. Ale mnohdy jim už chybí určité mladické nadšení a zapálení. Za léta ve službě už se u některých obrousily hrany při jednání s přestupci. Ta je ale třeba zejména s konfliktními osobami, kterým je potřeba jednoznačně ukázat, kdo zastupuje právo a kdo se proti němu proviňuje a kdo to bude řešit. U strážníků, kteří pracují dvacet let na jednom místě, krizové osoby znají od malička, to postrádám. Strážník musí být autorita a úřední osoba, ne kamarád, kterého oslovují křestním jménem, tykají si s ním.



Co nastane, pokud vaše požadavky přesto nezvládnou?

Každý strážník bude jednou ročně přezkoušen nejenom z fyzické připravenosti. Pokud se strážník nebude přípravy účastnit a následně nebude zvládat stanovené požadavky v rámci přezkoušení, dají se uplatnit další pracovně právní kroky.