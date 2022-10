Do střechy zatéká, některé stropy jsou propadlé, většinu stěn pokrývá nevzhledné graffiti, elektrické rozvody jsou vytrhané, zdi omlácené a okna rozbitá. „Snad se nám dům povede opravit, musíme vše projednat s památkáři, statiky a projektanty. Dohodnout se, co lze nějakým způsobem zachránit, co a jak lze vybudovat nově,“ vysvětlil nový majitel.

Objekt, který patří mezi nejstarší domy v centru, totiž nemá v přízemí sociální zázemí a nevyhovuje dnešním standardům. Uvnitř nic cenného kvůli neohleduplným squaterům nezbylo. Jak majitel, jenž si nepřál být jmenován, přiznal, rekonstrukce určitě potrvá, protože vše bude financovat z vlastních zdrojů.

Jenom vyklízení nahromaděného odpadu zabralo najaté úklidové společnosti dva týdny. Horní místnosti byly plné asi do metru a půl vším možným. Domem se linul zápach hniloby a mezi tím vším pobíhali hlodavci.

Najatí uklízeči vyvezli několik tun odpadu. V hadrech, nábytku, lahvích i obalech od potravin nechyběly ani použité injekční stříkačky. „Nemovitost je v horším stavu, než jsme předpokládali. Bude vyžadovat více energie a práce. V současnosti vše větráme a necháváme vyschnout,“ dodal.

Koupí netypického domečku patřícího do památkové zóny si splnil svůj sen. Obdivoval ho již jako školák, kdy chodíval okolo. Pokud se mu podaří realizovat své záměry, hodlá zde nakonec otevřít druhou podnikatelskou provozovnu. „Mám rád budovy s příběhem a historií. Chtěli bychom tu mít další prodejnu s dárkovým zbožím, tradičními potravinami a rukodělnými výrobky,“ naznačil.

Několik desetiletí opuštěný dům U Zedníků v centru Českých Budějovic způsoboval díky nepřizpůsobivým obyvatelům okolí i radnici nemalé problémy. V pátek 22. července v interiéru kdysi známého klenotnictví a starožitnictví v ulici Karla IV. dokonce hořelo, profesionální hasiči tehdy likvidovali požár skříně v průchodu. Samospráva pak společně s majitelem nemovitosti problém vyřešila, tak že zamezila vnikání osob zamřížováním obou vstupů.

Historie domu číslo 9/400 v ulici Karla IV. - U Zedníků:

V malém domě se podle historika Jana Schinka kdysi pravděpodobně narodil operní pěvec, divadelní režisér a pedagog Antonín Barcal (25. května 1847), to nesl objekt ještě název Kochův dům. Průčelí se později v roce 1924 dočkalo úpravy, to si v uvnitř otevřel obchod František Zedník, který s manželkou Alžbětou koupil polovinu domu. V domě U Zedníků fungovalo zlatnictví, starožitnosti a hodinářství ještě po roce 1990. Za 1. republiky dům obýval také Václav Mrákota, chvalně známý obuvník, jehož specialitou byly jízdní boty. Též krejčí Alois Hrubeš a rodina Fialů. V 18. století vlastnil nemovitost kožešník neobyčejného jména Tomáš Počkej. Roku 1719 vyženil dům s Julií Philippovou v hodnotě 900 zlatých a tchýni Annu Marii slíbil ubytovat a živit i s otopem. Roku 1761 získal dům František Eychinger. Ulice Karla IV., tenkrát Vídeňská, patřila do roku 1906 mezi tři významné obchodních třídy vedoucí k městské bráně. Poslední regulérní majitelkou byla Američanka Beatricie Weaver, která nedávno zemřela. Vlastnická práva potom převzala společnost Saint Elizabeth of the Roses Benevolent Society se sídlem v USA.