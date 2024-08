/FOTOGALERIE/ Ve středu 21. srpna uplyne 56 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Připomeňte si, jak události těchto dní prožívali Jihočeši.

Invaze vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy do Československa začala v noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968. Po půlnoci obsadila téměř celé Slovensko a ve středu ráno kolem 9. hodiny už se v jižních Čechách spojily jednotky postupující z NDR podél západních hranic ČSSR s oddíly, které vyrazily z Maďarska přes Slovensko a jižní Moravu. Československo se ocitlo v kleštích.

Tehdejší Jihočeská pravda vydala 21. srpna několik mimořádných vydání. Titulní stranu prvního z nich redaktoři dokončili v 7.40 hodin. Redakce v něm vyzývala Jihočechy, aby nepodléhali panice a nevytvářeli fronty před obchody a čerpadly pohonných hmot. „Píšeme tyto řádky se slzami v očích. Nikdy nám za posledních 23 roků nebylo tak těžko. Nyní máme v rukách jedinou sílu. Ukázat všem naši jednotnost v takových závažných otázkách, jakou je SUVERINITA NAŠÍ ZEMĚ!!! Neprovokujte sovětská vojska, nedávejte záminku k žádné akci, k žádnému použití zbraní. Jen jednota nás může zachránit," napsali redaktoři na první straně mimořádného vydání.

Vzpomínky kolegy Míly Ortmana

A jak vzpomínal na pohnutou dobu redaktor tehdejší Jihočeské pravdy, náš kolega, sportovní novinář Bohumil Ortman?

Jak říká, mnohé se člověku za tu dobu už z hlavy vykouřilo, úplně zapomenout na všechny ty šokující chvíle ale nejde. Já už tenkrát pracoval jako sporťák v tehdejší Jihočeské pravdě, předchůdkyni Jihočeského deníku. Byli jsme ve sportovním oddělení tři, jenže zrovna tu středu 21. srpna jsem tam zbyl sám, kolegové Láďa Majer i Petr Turek byli s budějovickými sportovci na turné v západním Německu.



Když mě to osudné ráno jedenadvacátého místo obvyklých půl osmé babička probudila už v půl páté, zprvu jsem nevěděl, co se děje. „Milo, honem vstávej, jsou tu Rusové,“ volala na mě. Jací Rusové a co tu chtějí, ptal jsem se rozespale, ale babička, co pamatovala první i druhou světovou válku, dál bědovala: „Je válka, jsou tu Rusové…“ Pustil jsem si rádio a zjistil, že to není zlý sen.

Pokud se nemýlím, 21. srpna 1968 Jihočeská pravda vyšla ve čtyřech podobách. Řádné vydání se tisklo v noci, kdy „spřátelená“ letadla teprve startovala, a kdy tudíž o vstupu vojsk nebylo vidu slechu. Hned ráno před osmou hodinou ale vyjela rotačka s mimořádným vydáním Jihočeské pravdy se šokující zprávou. Byl to jen jeden list, a to ještě tisk byl jen na titulní stránce, ta druhá byla bílá. Druhé vydání už bylo čtyřstránkové a mezitím, co ho kolpoltéři distribuovali, se tisklo III. mimořádné vydání.

V tyto dny Jihočeská pravda do prodeje nešla, dobrovolní kolpoltéři si balíky novin brali rovnou od rotačky a noviny roznášeli po městě i po celém kraji. I příslušníci VB je na křižovatkách rozdávali. Ač Rusové Budějovice obsadili hned první den okupace a jejich tanky byly od areálu tiskáren pár desítek metrů, první dva dny redakce Jihočeské pravdy ještě fungovala.