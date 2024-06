Dvě zásadní omezení na silnicích Prachaticka začínají v pondělí 17. června. Začíná stavba kruhové křižovatky U Stopařky a oprava výtluků na silnici z Volar na Lenoru.

Křižovatka U Stopařky ve Vitějovicích | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Obě stavební akce budou za provozu, ale s omezením. Důležité ale je, že silnice nebudou uzavřeny úplně. Společnost Strabag zahájí v pondělí 17. června ráno práce na opravě povrchu silnice I/39 na zhruba 2,5 kilometru dlouhém úseku silnice na výjezdu z Volar. „V rámci stavby proběhne výměna obrusné vrstvy vozovky od Volar směrem na Stögrovu Huť. Důvodem pro opravu komunikace jsou hlavně škody, které vznikly na mikrokoberci po zimním období,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích Adam Koloušek s tím, že oprava bude prováděna po polovinách za částečné uzavírky hlavního tahu.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic provede společnost STRABAG Silnice a.s. za cenu 9,4 mil. Kč bez DPH. K uvedení stavby do provozu by pak od zahájení prací mělo dojít za 25 kalendářních dní. Částečná uzavírka úseku je povolená do 14. července.

Zahájení stavby U Stopařky

V pondělí 17. června v šest ráno začíná stavba kruhové křižovatky U Stopařky. Do konce září tam budou platit různá omezení. Hlavní tah z Netolic na Těšovice se ale úplně nezavře. Řidiči budou projíždět stavbou. „Hotovo by mělo být do konce září,“ upřesnil Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic. Největší omezení musejí očekávat řidiči od Prachatic.

Podle postupu prací budou uzavřeny příjezdové silnice od Prachatic nebo od Strunkovic nad Blanicí. Hlavní tah silnice od Netolic na Těšovice a dále na Vimperk bude po celou dobu stavby průjezdný kyvadlově. O tom jsme psali ZDE.