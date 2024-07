Stavba stoupacího pruhu z Americké zatáčky do Fefrů bude, zdá se, o něco kratší, než se plánovalo. Deníku to potvrdil vedoucí provozního střediska Strabag Prachatice Josef Pavlík. Ten stále doufá, že počasí bude dělníkům hrát do karet.

Když nad cestou na Libínské Sedlo přijde pravý šumavský déšť, je to parádní „plavák“. A toho se dělníci ze Strabagu děsí nejvíc. Až do teď to prý nebylo nic velkého. Proto jdou také práce na stavbě stoupacích pruhů pěkně od „bagru i lopaty“. Část nového kilometrového úseku už je pod novým asfaltem. „Počítám, že za zhruba deset čtrnáct dní se podaří zaasfaltovat zbylý úsek. Tedy pokud bude počasí i nadále přát,“ plánuje Josef Pavlík. Tím by mohlo skončit to největší omezení pro řidiče směřující na Volary a dál na Lipno či hraniční přechod Strážný. „Nebude to hotové, ale budou k dispozici dva jízdní pruhy, a tak uzavírka nebude tolik zdržovat provoz,“ doplnil šéf prachatického Strabagu.

Ve chvíli, kdy bude asfaltový povrch, pustí se Strabag do práce na stokách a na dalších úpravách v okolí nové silnice. Doplnit se musejí svodila nebo značení, svislé i to vodorovné. Termín stavby se zkrátí minimálně o dva týdny. „Plán byl do konce září. Myslím, že v jeho polovině bude komplet hotovo,“ doufá Josef Pavlík s tím, že už na přelomu srpna a září by mohli řidiči jezdit ve stoupacím pruhu. Omezení budou pokračovat a podle Josefa Pavlíka se mohou měnit klidně ze dne na den. Semafor mohou nahradit lidé ze Strabagu, volný může být jeden i dva pruhy, prostě podle toho, na čem se zrovna bude pracovat. Řidiči by měli být v úseku stavby velmi opatrní.