Úplná uzavírka při stavbě stoupacího pruhu na silnici z Prachatic na Libínské Sedlo sice nebude, ale i tak čeká šoféry směrující na Volary zdržení. Jezdit se bude kyvadlově a provoz bude řídit semafor. Stavba začíná 18. března.

Místo, kde v příštích několika měsících vznikne stoupací pruh na Libínské Sedlo. Stavba začíná v pondělí 18. března a hotovo bude v září. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Silnice si podle slov Martina Grožaje z prachatické Správy a údržby silnic stoupací pruh zaslouží už jen pro její využití. „Silnice stavebně technickému stavu a počtu průjezdů veškeré dopravy od motocyklů po těžké nákladní soupravy přestává stačit,“ myslí. Stoupací pruhy by si zasloužily i další úseky. Přitom jeden z nich už byl ve hře. Měl se napojit na stávající obchvat města od křižovatky na Lázně sv. Markéty. Nakonec nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemku.

Osobáky na Fefry projedou, kamiony musejí přes Vimperk

Stavba zhruba kilometr dlouhého stoupacího pruhu od Americké zatáčky začíná dnes (pondělí 18. března, pozn. aut.). Nejprve se Strabag pustí do odtěžení zeminy ve svahu po vykácených stromech. Vedoucí provozního střediska Strabag Prachatice Josef Pavlík upřesnil, že povrch je potřeba odbagrovat na úroveň stávající vozovky. Problém může způsobit skalnaté podloží. Nic to nemění na tom, že auta do 15 tun tudy mohou i nadále projíždět, jen je zdrží semafor, který bude řídit dopravu v místě odtěžování zeminy. S úplnou uzavírkou se počítá až v samém závěru prací, někdy v záři. „Plánujeme úsek uzavřít v době pokládky nového asfaltu, ale jen na přibližně dva dny,“ upřesnil.