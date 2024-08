Od začátku stavby stoupacího pruhu na silnici z Prachatic na Libínské Sedlo avizované kompletní uzavření silnice už je na spadnutí. Stavba téměř kilometr dlouhého stoupacího pruhu od Americké zatáčky se blíží ke konci a Strabag potřebuje položit finální vrstvu asfaltu. Udělá to poslední prázdninový víkend.

Stoupací pruh od Americké zatáčky směrem na Libínské Sedlo je téměř před dokončením. Deníku to potvrdil šéf provozního střediska Strabag Prachatice Josef Pavlík. Příští pátek 30. srpna tak musí dojít na avizované úplné uzavření silnice z Prachatic na Libínské Sedlo. V tomto týdnu dělníci dodělávají odvodňovací výkopy podél komunikace. Chybí ještě část svodidel. I ty budou v nejbližších dnech doplněny tak, aby o posledním zářijovém víkendu mohla být položena finální vrstva asfaltu. „Plánujeme pokládku na zhruba dva dny. Kompletní uzavírka je z toho důvodu, aby mohl čerstvý asfalt zchladnout,“ zdůvodnil Josef Pavlík proč musí být silnice zcela uzavřena, i když až doposud Strabag pracoval jen za částečného uzavření komunikace a provoz řídily semafory. Strabag v souvislosti se stavbou stoupacího pruhu nezaznamenal žádnou komplikaci. „Bylo tam tvrdo, ale skálu nebylo nutné odstřelovat,“ zhodnotil.

Hotovo v polovině září

Uvolnění dvou pruhů není v plánu. „Chtěli jsme, ale na vozovce se stále pohybují pracovní stroje, nebylo by to zcela bezpečné jak pro nás, tak pro projíždějící řidiče,“ vysvětlil s tím, že v prvním zářijovém týdnu přijde na řadu nástřik vodorovného dopravního značení. „Podle klimatických podmínek bude asi 5. až 6. září nalajnováno,“ plánuje šéf prachatického Strabagu a dodal, že firma dělá vše pro to, aby předala hotovou stavbu před původně stanoveným termínem. Josef Pavlík odhaduje, že v polovině září bude i zkolaudováno.

Úplnou uzavírku silnice Prachatice - Libínské Sedlo nad Americkou zatáčkou vydal v tomto týdnu prachatický dopravně správní úřad. Uzavírka je platná od pátku 30. srpna od 7 hodin ráno do neděle 1. září do sedmi hodin večer. Objízdná trasa pro osobní dopravu je stanovena přes Chroboly a Ktiš směrem na Zbytiny a Blažejovice. Nákladní auta směrující do Volar a hraniční přechod Strážný se musejí místu uzavírky vyhnout přes Vimperk.

Stoupací pruh Fefry: - Se stavbou prachatický Strabag začal 18. března. Před tím vypomohly Městské lesy Prachatice, které odtěžily stromy místě nového stoupacího pruhu.

- Předpokládané náklady na stavbu jsou 66,7 milionu korun. Stoupací pruh od Americké zatáčky bude 930 metrů dlouhý. Investorem je Jihočeský kraj.

- Součástí stavby je nové napojení sjezdu z lesní cesty pro bezpečný výjezd těžké techniky.

I Stopařka bude dřív

Strabag je zároveň hlavním dodavatelem stavby kruhové křižovatky U Stopařky. Josef Pavlík Deníku potvrdil, že práce postupují podle harmonogramu, počasí zatím přeje a s velkou pravděpodobností bude hotovo dříve než je stanovený termín. Šéf Strabagu odhaduje, že by to mohlo být na konci září.