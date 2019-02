Šumava – Až patnáct tisíc korun stojí obecní kasu ve Stožci najetí běžeckých stop v okolí obce a jejich napojení na Volary, Lenoru a Strážný. Čtyřiapadesát kilometrů totiž obecní rolba jede zhruba deset hodin, jedna motohodina vychází na 1500 korun.

Běžkaři mohou šlápnout do stopy. | Foto: Pavel Dvořák

Miroslav Karabec, starosta obce, řekl, že další peníze dává obec na více než osmdesátikilometrovou trasu, kterou upravuje rolba z lyžařského areálu z Českých Žlebů. A protože sezona, jako je ta letošní, vyjde obec zhruba na čtvrt milionu korun, shání starosta peníze, kde se dá. Starosta se proto obrátil se žádostí o pomoc na provozovatele ubytovacích a restauračních zařízení ve Stožci a okolí. „Všichni společně stojíme o to, abychom návštěvníkům nabídli kvalitní stopy. Z rozpočtu to ale sami neutáhneme,“ doplnil. Obec proto obeslala provozovatel s žádostí, aby přispěli. „Naše představa je taková, že z jednoho lůžka zaplatí provozovatelé sto korun za jeden zimní měsíc, tedy tři sta korun za zimu. Provozovatelé restauračních zařízení pak padesát korun za jedno místo,“ spočítal starosta. Zároveň ale uvedl, že nikoho přispívat nenutí. „Někteří podnikatelé už přispěli,“ uvedl s radostí.



Stopy v okolí Stožce byly upraveny před pololetními prázdninami. „Obvykle je ale upravujeme ne podle data, ale podle počasí,“ dodal.



Do úpravy stop se pustili i Kvildští. A tak zatím co Václav Vostradovský, starosta Kvildy, sedí v nakladači a upravuje silnice a parkoviště, do stop vjela rolba. „Začaly jarní prázdniny, takže Kvilda bude plná. Momentálně máme připravené i parkoviště. Uklizená jsou i tak, která běžně připravujeme na velké sportovní akce. Čekáme pořádný nápor turistů,“ popsal Václav Vostradovský. Řidiči by tak měli mít dostatek prostoru k parkování a nemělo by docházet k tomu, že budou auta odstavená i tam, kde je například nutné projíždět těžkou technikou.