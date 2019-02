Prachatice – Bez negativních komentářů a stížností se neobešel vstřícný krok Městských a Státních lesů vůči běžkařům. Městské lesy totiž po domluvě se Státními lesy na uplynulý víkend najely stopy pro běžkaře na Kamenné cestě.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Prášek

A to i s vědomím toho, že tudy v polovině týdne lesy svážely dřevo. „Chtěli jsme běžkařům vyjít vstříc o víkendu,“ potvrdil Jan Pěsta, jednatel Městských lesů Prachatice. Jenže právě to, že na této trase začaly v týdnu práce, některé běžkaře dost rozčílilo. Mimo jiné na sociální síti Facebook kritizovali, že jde o mrhání penězi a špatnou domluvu, když jsou následně stopy zničeny. „Odvoz dřeva byl naplánován do čtvrtka tohoto týdne a od té doby mohou cestu zase využívat běžkaři,“ dodal Jan Pěsta.



Celkově v pátek dopoledne najely pracovníci Městských lesů na třicet kilometrů běžeckých tras nad Prachaticemi. Skútrem, který je GPS napojený i na trasy Bílá stopa byly upraveny a projety trasy Sedýlko, Stadionek, Klení, louka nad Libínským Sedlem. Cesta Kamenná je také projeta. Stejně tak Tankovka, která byla projeta i skútrem a je aktuálně napojená na Bílou stopu.