Rodačka z Turnova prožila mládí v Rokycanech a vysokou školu vystudovala v Českých Budějovicích. Na jihu Čech se jí líbilo, takže zůstala a je tu šťastná. Osmadvacet let je na volné noze a věnuje se psaní a přednáškám. Žije ve Včelné na Českobudějovicku.

Jarmila Mandžuková je velmi aktivní člověk. „Dříve jsem sportovala více, ale v současné době holduji chůzi, turistice, a také si ráda zaběhám. K mým koníčkům patří cestování, jsem pravidelný návštěvník Jihočeského divadla, mám ráda výtvarné umění a samozřejmě knihy,“ přibližuje své zájmy sympatická žena, jižk profesi dovedl i jeden z nich.

JAK TO ZAČALO

„K psaní knih mne přivedly dva důležité momenty v mém životě. V mládí jsem hodně četla a psaní mne přitahovalo již od útlého dětství, psala jsem básničky i povídky.A druhý moment byl ryze ženský – ve čtvrtém měsíci těhotenství mi lékař na ultrazvuku sdělil, že budu mít dvojčata. Při mých úporných těhotenských nevolnostech a dalších trávicích potížíchs tímto stavem spojenými jsem měla velký problém. Nemohla jsem totiž vůbec jíst maso, tedy zdroj plnohodnotných bílkovin, které jsou nezbytné pro výživu těhotné ženy. Tady rozhodla moje zodpovědnost, sehnala jsem si výživové tabulky a kalkulovala, vymýšlela, zkoušela a připravovala takové pokrmy bez masa, abych sobě a svým ještě nenarozeným dětem zajistila dostatečnou a co nejkvalitnější výživu. Experimentování v kuchyni mě baví dodnes, a proto není divu, že v začátcích mojí tvorby jsem se věnovala zejména výživě, vaření a psaní kuchařských knih,“ objasňuje Jarmila, jak se začal odvíjet její autorský život.

Nejvíce jejích publikací se zabývá zdravým životním stylem a alternativními metodami léčby. To s sebou nese nutnost neustálého vzdělávání, studia odborných knih a absolvování různých seminářů a kurzů. „Stále objevuji nové a dosud nezpracované náměty, v hlavě mám dalších dvacet či třicet témat na další knihy. Psaní je doslova mým životem a mám velké štěstí, že spolupracuji se třemi významnými českými nakladatelstvími a s největším nakladatelstvím na Slovensku. Za desítky let spolupráce mezi námi vznikl nejen pracovní, ale i vřelý přátelský vztah založený na důvěře a spolehlivosti. Toho si nesmírně vážím. Díky zájmu nakladatelů i čtenářů o mé knihy nikdy nepíšu do šuplíku.“

Při takovém tempu práce není divu, že autorka nemá čas ani chuť na „hlouposti“, jako je např. sledování televize. Její život se točí kolem rodiny, přátel a psaní. „Moje práce mě nesmírně baví a ani důchod mě v psaní nezastaví. Naopak. Na příští rok mám podepsané licenční smlouvy na tři knihy,“ slibuje svým příznivcům další potěšení.

OBDOBÍ KORONY

Jak říká Jarmila, současné aktivity jsou vlivem koronavirové pandemie velmi omezené, snaží se tedy plně věnovat psaní. „Téma knihy, kterou právě dokončuji, je s touto dobou do určité míry propojené. Nynější období souvisí i s izolací, lidé jsou více doma, mají omezené možnosti sportování a u mnohých se to projevuje přibýváním na váze. Pracovní název knihy je Zhubněte na 100 % jako já a je věnována mým osobním zkušenostem s hubnutím. A jubilejní 110. kniha bude patřit nám ženám.“

Ani spisovatelka nezůstala v těžké době beze šrámu. „Vloni jsem měla téměř šedesát přednášek pro knihovny či firmy, letos jich bylo jen sedm. Knihkupectví byla zavřená, takže i prodej knih se zpomalil. To jsou nemalé finanční ztráty. Ale mnohem horší jsou ,ztráty‘ svobodného a volného žití, setkávání, kulturního a sportovního vyžití. Současná doba určitě nepatří k těm nejlepším životním epochám, ale věřím v lepší ,dobu postkoronovou‘, ve které si budeme vzájemně pomáhat a více si vážit svobody a svého zdraví. Nemůže to dopadnout jinak než dobře. Jsem o tom přesvědčena. Blíží se nový rok, proto přeji všem čtenářům hodně zdraví, lásky a spokojenosti. To je to nejdůležitější pro každého z nás,“ vzkazuje Jarmila Mandžuková.

Psychicky podpořit a inspirovat by nás v dalších měsících mohlo jedno její životní moudro. „Souvisí se ztrátou mojí maminky, což pro mne není lehké překonat. Tato slova vycházejí z mého nitra a moc mi pomáhají: ,Neutápěj se ve svém smutku a bolesti, neboť máš štěstí, že jsi tak silná a snášíš to statečně.‘“