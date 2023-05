Původně jako návrh v participativním rozpočtu města Vimperk s částkou maximálně dvě stě tisíc korun měl být letos opraven a vlastně oficiálně zpřístupněn průchod do parku z ulice 1. máje ve Vimperku kolem budovy Komerční banky.

Ulici 1. máje a park ve Vimperku spojí nová stezka. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Návrh Jolany Kutilové z Vimperka se líbil natolik, že v lednu už bylo jasné, že do něj vedení města půjde. „Cesta je hojně využívaná chodci. Věříme, že po úpravě se najde ještě víc lidí, kteří tudy projdou, protože cesta bude více komfortní,“ zkonstatovala začátkem letošního roku vimperská starostka Jaroslava Martanová. Na konci dubna je všechno o dost jinak.

Na propojení ulice 1. máje a parku nechalo vedení města zpracovat jednoduchý projekt a zjistilo, že dvě stě tisíc korun na úpravu lokality nestačí. Jenže nápad na úpravu téhle lokality je podle vedení města dobrý, a tak projekt z participativního rozpočtu přesunulo do rozpočtu roku 2023 a i když bude stát o dost více peněz, půjde do úprav. A nebudou to jen úpravy cestičky, která pohodlně spojí dvě lokality města. „Řekli jsme si, že když už to má být, tak pořádně,“ vysvětlila starostka po pondělním (24. dubna) jednání zastupitelů Vimperka. Zastupitelé totiž s návrhem vedení města souhlasí a schválili rovnou jeho financování. „Těch dvě stě tisíc korun v participativním rozpočtu by sotva stačilo na úpravu stezky mezi komerční bankou, už bychom ale nemohli udělat propojení do parku,“ zdůvodnila Jaroslava Martanová.

Místostarosta Zdeněk Kuncl dodal, že po zkušenostech s vánočními a velikonočními trhy, které si obyvatelé města oblíbili, dojde na realizaci úvahy vytvořit v parku zpevněnou plochu, kde budou trhy a další městské akce. Město v nich chce pokračovat. Celá úprava lokality vyjde na bezmála dva miliony korun. „Výběrové řízení na dodavatele stavby jsme vyhlašovali dvakrát. První cena nám přišla příliš vysoká, napodruhé se nám podařilo částku snížit. Milion a devět set tisíc korun sice ještě není úplně podle našich představ, ale už se vejdeme do ceny rozpočtované,“ upřesnil Zdeněk Kuncl. Opravovat a stavět se bude v letošním roce, což znamená, že provizorní prostory bude muset Městské kulturní středisko najít pro Vimperského kašpárka. První trhy v parku u školy budou teprve letos o Vánocích. „To bude v parku hotovo,“ uzavřel Zdeněk Kuncl.