Původně plánovaná částka 22,5 milionu korun byla v průběhu roční revitalizace Štěpánčina parku o 3,2 milionů korun navýšena. Celková suma revitalizace Štěpánčina parku tak vyšla na 22,7 milionu korun bez DPH. Jaromír Markytán ale připomněl, že město investovalo nejen do revitalizace zeleně, cestiček, altánu a dalšího mobiliáře parku, který je na první pohled vidět, ale také do kanalizační sítě, veřejného osvětlení, parkoviště v lokalitě SNP a úpravy dalšího prostranství v bezprostředním okolí parku. "Jen oprava kanalizační sítě vyšla na 3,7 milionu, veřejné osvětlení na 1,8 milionu a parkoviště a sanace prostoru mezi ním a parkem na 2,8 milionu korun," vybral sumy, které nejsou po rekonstrukci parku až tak vidět, ale bez nich by revitalizace neměla smysl. "Každý z majitelů sítí ve chvíli, kdy se začne opravovat, žádá výměnu nebo přeložení, bojí se toho, že by za pár měsíců mohli v nově opravené lokalitě kopat a zničit naší investici," vysvětlil šéf městských investic.

Kromě terénních úprav budou do parku umístěny také nové kamery, ty jsou sice započteny v celkové částce, ale nainstalovány budou až na jaře. V investované částce je také tříletá údržba Štěpánčina parku. O tu se postará prachatické zahradnictví Davida Ryšánka, kterého oslovila dodavatelská firma.

Štěpánčin park se oficiálně veřejnosti otevře 13. března ve 13 hodin.