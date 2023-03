/VIDEO/ Rok byl pro veřejnost zavřený prachatický Štěpánčin park. V pondělí 13. března odpoledne byl oficiálně otevřen a jako první měli šanci si tam zatančit senioři z country skupiny SenSen.

Prachatičtí v pondělí 13. března oficiálně otevřeli opravený Štěpánčin park. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

"Je to jen jedna z ukázek činností, které tady mohou senioři dělat," zhodnotila předsedkyně Seniorů ČR v Prachaticích Zdena Hrůzová.

Celková suma revitalizace Štěpánčina parku tak vyšla na 22,7 milionu korun bez DPH. Jaromír Markytán ale připomněl, že město investovalo nejen do revitalizace zeleně, cestiček, altánu a dalšího mobiliáře parku, který je na první pohled vidět, ale také do kanalizační sítě, veřejného osvětlení, parkoviště v lokalitě SNP a úpravy dalšího prostranství v bezprostředním okolí parku. Během několika týdnů dojde ještě na terénní úpravy a přibudou nové kamery. O údržbu parku se bude starat prachatické zahradnictví Davida Ryšánka.

Prachatický starosta Jan Bauer při otevírání zmínil, že se vedení města ještě zamyslí na dalšími prvky, které by mohly být součástí parku a přilákaly by další návštěvníky. Každopádně v tuhle chvíli je park místem pro maminky s kočárky. Jistou výhodou je i to, že si parkem mohou zkrátit cestu lidé směřující z centra do lokality Na Sadech.