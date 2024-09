close info Zdroj: Milan Brabec, město Vimperk zoom_in Nádvoří Steinbrenerovcýh domů.Na revitalizaci Steinbrenerových domů vyhlásili Vimperští architektonickou soutěž. Jejím vítězem se stal Atelier 111 architekti. Informoval o tom mluvčí vimperské radnice Milan Brabec s tím, že společnost zpracuje projekt, stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Projektování bude trvat čtyři roky a město za ně zaplatí 16 milionů korun bez DPH. Dnes zchátralé tiskárny a rodný dům Johanna Steinbrenera se časem promění na multifunkční kulturní a společenské centrum. Stát by to mohlo 140 milionů korun, což je při pohledu do rozpočtu Vimperka jedna z největších investic v jeho historii. Dotační peníze se budou víc než hodit, a tak v čase projektových příprav se vedení města bude snažit najít co nejvíce financí z cizích zdrojů.

Navíc musí ještě staticky zabezpečit budovy, které mají projít rekonstrukcí. „Naším cílem je zachovat co největší část původních staveb pro jejich hodnotu. Do zahájení stavby je musíme zabezpečit před dalším chátráním. Na celkovou revitalizaci budeme mezitím shánět dotaci. Výhodou je, že díky rozčlenění areálu na jednotlivé objekty můžeme rekonstrukce provádět na etapy a nezatížit rozpočet města vysokým výdajem najednou,“ vysvětlila starostka Vimperka Jaroslava Martanová.

Město si loni nechalo zpracovat statický posudek a na základě něho požádalo o stavební povolení na provizorní statické zajištění Steinbrenerových domů čp. 3 a 4 včetně budov na nádvoří. „Nadřízený krajský stavební úřad po konzultaci s ministerstvem pro místní rozvoj potvrdil, že toto stavební povolení nahrazuje rozhodnutí o odstranění stavby z roku 2017,“ upozornila starostka. V současnosti se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Některým zchátralým objektům slavné tiskárny totiž v minulosti hrozila demolice. Jejich bývalí majitelé je dlouhodobě zanedbávali, pronajímali je nepřizpůsobivým nájemníkům, kteří k jejich destrukci dále přispívali např. vybouráváním a spalováním dřevěných částí konstrukce. Objekty začaly být nebezpečné obyvatelům i okolí, a proto stavební úřad na návrh města vydal v roce 2017 rozhodnutí o částečném odstranění objektů, tedy těch na nádvoří. Na provedení rozhodnutí byly vydány exekuce. Nakonec ale město všechny budovy před třemi lety odkoupilo. Dva roky je zároveň zapsáno v katastru nemovitostí jako jejich vlastník, exekuce byly zastaveny a domy město převzalo bez omezení vlastnických práv. Poté je znepřístupnilo a místo bourání se je rozhodlo zachránit pro jejich historickou hodnotu. „V roce 2023 jsme uspořádali architektonickou soutěž s cílem zachovat co nejvíce z původní zástavby, vdechnout rodnému domu Johanna Steinbrenera a celému areálu bývalé tiskárny nový život a vytvořit ve Vimperku unikátní multifunkční prostor s odkazem na slavnou tradici zdejšího tiskařství, který by mohla užívat veřejnost i návštěvníci města,“ dodala starostka.