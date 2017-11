Stáže pomáhají studentům získat zaměstnání

Jižní Čechy - Stáže jsou mezi studenty stále oblíbeným způsobem, jak získat potřebnou praxi nebo dokonce rovnou práci.

To může potvrdit i studentka Veronika, která se zúčastnila stáže s Cestou pro mladé na pozici specialistky marketingu a hned po skončení stáže dostala nabídku na zaměstnání. A není sama, přibližně polovina zapojených firem nabídne stážistům další spolupráci.

Smyslem stáže je, aby se studenti seznámili s tím, jak to ve firmě reálně funguje, co obnáší daná pozice a aby se naučili maximum nových věcí. Veronice se to podařilo, na stáži u Piaristů se dostala k zajímavým projektům i lidem, psala PR články, dělala monitoring médií a účastnila se i konkrétních eventů. I pro Petra, současného stavbyvedoucího a bývalého stážistu v OK Pyrus, byla stáž úspěšným startem do pracovního světa. Stáž mu ukázala, jaký je rozdíl mezi praxí a tím, co se učí ve škole. Jako nový stavbyvedoucí má zodpovědnost za kompletní stavbu, cení si hlavně toho, že může ovlivnit průběh stavby, výběr materiálů i technologické postupy.

Výběr pozic je opravdu pestrý, za první rok proběhly stáže na 65 různých pozicích. Nejoblíbenější jsou architekt/ka, finanční referent/ka a specialista/ka marketingu. Právě na pozici specialisty marketingu byl i Dominik, který po stáži také ve firmě IMP net zůstal jako nový zaměstnanec. Věnuje se hlavně SEO optimalizaci, linkbuildingu a obsahové strategii.

Najít vhodnou stáž není pro studenty vždy lehké, proto je tu Cesta pro mladé, která bezplatně propojuje firmy a studenty a prostřednictvím stáží jim umožňuje navázat nové vztahy. Studentům je proplaceno cestovné a ubytování, takže mohou jít na stáž kdekoliv v České republice. Výhodou také je, že pokud škola není proti, mohou si studenti vysokých škol nechat stáž uznat jako povinnou školní praxi, popřípadě ve firmě získat podklady pro psaní bakalářské či diplomové práce. Studenti si také cení toho, že mohou v průběhu stáže zdarma absolvovat kurz měkkých kompetencí a probrat svou kariéru při individuálním poradenství s odborníkem.

Pro koho je Cesta pro mladé určena?

Na jedné straně pro studenty prezenčního studia již od 2. ročníku vysoké školy a vyšší odborné školy, žáky posledních ročníků střední školy a studenty jednoletých jazykových škol, kterým stáž dává žádanou praxi. Na druhé straně pro firmy, ale i veřejné a neziskové organizace, které se zapojují, aby stáž studentům poskytly. Za poskytnutí kvalitní stáže mohou čerpat výhody, které Cesta pro mladé nabízí. Nejenže dostanou finanční odměnu, jako kompenzaci nákladů, ale získají neotřelé a inspirativní nápady mladého člověka a vyzkouší si potenciálního zaměstnance.

Jak se zapojit?

Firmy i studenti se mohou zapojit do projektu Cesta pro mladé bezplatně. Stačí se online zaregistrovat na www.cestapromlade.cz, kde je pro studenty zveřejněna kompletní nabídka stáží. V případě dotazů nebo nejasností lze kontaktovat přímo Ing. Michaela Švecovou, manažerku pro Jihočeský kraj a kraj Vysočinu; michaela.svecova@fdv.cz; +420 770 135 586.