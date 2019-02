Prachatice - Nelze vyloučit, že se rekonstrukce U Stadionu a stavba křižovatky v Krumlovské potkají.

Stavba obchodního centra ještě nezačala. | Foto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Zatímco městem vybraná firma začala ve středu rozkopávat ulici U Stadionu, kdy se pustí investorem obchodního centra v areálu bývalé Madety vybraná firma do změn dopravního řešení u budoucího obchodního centra v Krumlovské ulici, dosud zřejmé není.

Přitom rekonstrukce ulice U stadionu má, byť na etapy, být hotova až 30. listopadu. Není proto vyloučeno, že by se obě akce mohly potkat. To by značně zkomplikovalo dopravu směrem na průmyslovou zónu. Připustil to i zástupce investora společnosti Rent Group v Prachaticích Zdeněk Mrzena. „Osobně si myslím, že se obě stavby potkat mohou, i když zhotovitel bude muset řešit dopravní situaci a obslužnost v Krumlovské ulici při stavbě i s ohledem na stavbu v ulici U Stadionu tak, aby vznikly co nejmenší komplikace," uvedl Zdeněk Mrzena. „Jestli zavřou Krumlovskou i U Stadionu, nevím, kudy budeme jezdit do práce," obává se zaměstnankyně jedné z firem v průmyslové zóně.

Společnost Rent Group momentálně finišuje na tom, aby nejpozději do tří týdnů mohla na stavebním úřadu zažádat o vydání stavebního povolení a stavba obchodního centra, potažmo i hřiště v Rumpálově ulici a nové menší kruhové křižovatky v Krumlovské ulici mohla začít.