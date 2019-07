Prachatice – Prachatičtí dostanou šanci vidět opravenou krytou halu v pátek 16. srpna.

Prachatický plavecký bazén je těsně před dokončením. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

V pondělí 15. července ráno začíná předání po stavební stránce dokončeného plaveckého bazénu městu Prachatice. Prachatickému deníku to potvrdil Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic MěÚ Prachatice. „Jde o dílčí část. Na odstraňování případných vad a nedodělků máme čas do konce července,“ upřesnil. Právě do konce července má také dodavatelská firma čas na instalaci turniketů, které budou kontrolovat vstup do plaveckého bazénu.