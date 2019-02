Jižní Čechy /AUDIO/ - V Jihočeském kraji končí stav nebezpečí vyhlášený kvůli povodni.

Pro obce s rozšířenou působností Písek, Strakonice a Prachatice ho v neděli 28. června v 10:00 hodin vyhlásil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. O den později (pondělí 29. června) byl stav nebezpečí rozšířen také na Vimpersko. “Původně měl stav nebezpečí trvat do 17. července. Díky velkému pokroku v odklízení škod a díky počasí, které se snad umoudřilo, nám situace dovoluje stav nebezpečí ukončit,“ odůvodnil své rozhodnutí hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Pro obce, které byly velkou vodou postiženy, zrušení stavu nebezpečí znamená, že mají sedm dnů na sečtení škod. „Tyto informace pak předáme Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj. Následně tato ministerstva zpracují plán obnovy, který do dvaceti dnů bude předložen vládě a obce by v co nejkratší době mohly očekávat finanční prostředky na další likvidaci škod způsobených velkou vodou,“ dodal hejtman Zimola.



Bc. Kateřina Koželuhová - KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ