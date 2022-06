Zahajovací jízda je však naplánovaná již na tento pátek 1. července z Číčenic do Prachatic. Poslední parní vlak pak vyrazí na trasu 19. července a zájemce sveze z Volar do Černé v Pošumaví.

První jízda historického vlaku v čele s lokomotivou Kafemlejnek se bude konat v pátek 1. července. Vlak bude odjíždět v 9:55 z Číčenic, pojede přes Vodňany, Bavorov, Strunkovice nad Blanicí a Husinec do cílové stanice v Prachaticích přijede ve 12:12. Vlak pojede tento den jen v tomto směru.

Hlavní část Šumavského parního léta je naplánovaná mezi 3. a 18. červencem. Ve vybrané dny v tomto období vyrazí parní vlak po romantických tratích vedoucích hlubokými šumavskými hvozdy. Souprava s lokomotivou Kafemlejnek a historickými vozy řady Ci (tzv. Baťáky) bude začínat vždy ve Volarech, odkud zajede do Lenory a zpět, poté bude pokračovat přes Černý Kříž a Stožec do Nového Údolí těsně u hranice s Bavorskem. Odtud se vlak vrátí zpět do Volar, ještě jednou sveze zájemce do Lenory a vrátí se zpět do Volar. Tyto jízdy jsou naplánované na 3., 4., 5., 10., 11., 17. a 18. července. Na úterý 19. července je pak naplánovaná závěrečná jízda z Volar do Černé v Pošumaví na břehu lipenské nádrže.

Kromě samotné jízdy vlakem si můžou cestující naplánovat třeba pěší výlet z Lenory kolem Soumarského rašeliniště do Volar, výstup ze Stožce nebo Černého Kříže ke Stožecké kapli anebo prohlídku volarského muzea s expozicí Železniční kancelář, která poukazuje na příjezd prvního vlaku do Volar.

Startuje Šumavské léto s párou.Zdroj: Turistický spolek Lipenska

