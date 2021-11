Nejvíce naočkovaných obyvatel alespoň jednou dávkou vakcíny proti covid-19 ve věku nad 16 let mají v Zálezlech. Proočkovanost tam se dostala na 80,4 procenta. „Vážně? To jsem ani nevěděl. Tuhle informaci budu s radostí a vtipně šířit mezi obyvatele,“ divil se starosta obce na pomezí Prachaticka a Strakonicka Josef Kouba, když se dozvěděl, že právě Zálezly na Prachaticku hrají prim.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Zálezským na paty šlapou obce Nicov (80 %), Němčice a Želnava (obě 78,7). „Máme hodně sportovních klubů. A podle toho, co slyším v hospodě, ti sportovci chtějí trénovat, jezdit na zápasy a normálně žít. Proto se podle mého nechali očkovat,“ zauvažoval nad otázkou, čemu tak vysokou proočkovanost v obci přičítá. Dodal, že on sám hned v začátcích očkování obešel na základě doporučení praktické lékařky všechny seniory nad osmdesát a vysvětlil jim, že mají možnost se nechat očkovat proti covid-19. „Já sám už také nejsem žádný junior, a když vidím, co se poslední dva roky děje, doporučuji očkování každému,“ uzavřel Josef Kouba.