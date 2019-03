Po dvanácti letech se po loňských komunálních volbách změnil starosta Volar. Od října je starostou šumavského města Vít Pavlík. Ani on není bez zkušeností, v zastupitelstvu pracuje od roku 2010. Spolu s novým starostou došlo na změny v kultuře. Chystají Volarští ještě další? Nejen na tuto otázku Prachatického týdne Vít Pavlík odpovídá.

Město Volary zřídilo novou příspěvkovou organizaci Kulturní a informační centrum Volary a zrušilo odbor kultury. Proč k tomu došlo?

Zřídit Kulturní a informační centrum byl jeden z předvolebních plánů koalice. Je to logický krok. Fyzicky existuje a oficiálně zahájí provoz 1. dubna.

Ředitele příspěvkové organizace města rada vybrala. Ale co finance? Budou stačit ty, které měl k dispozici odbor kultury?

Pro letošek určitě. V rozpočtu je zhruba 5 milionů korun. V téhle částce jsou i peníze na opravu kinosálu. Musíme na nejbližším zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu. Investice přesně specifikujeme a ředitel Jaroslav Pulkrábek se dozví sumu, s níž může pro letošek počítat. Rozpočet KIC Volary na příští rok už bude sestavovat on a schvalovat zastupitelé. Kultura ve Volarech by neměla stát na „umělcích z Prahy“. Musíme víc zapojit místní spolky.

Po volbách jste řekl, že se vzdáte místa ředitele ZUŠ Volary. To se zatím nestalo.

Po poradě s právníky to nebylo nutné. Do ZUŠky chodím odpoledne mimo úřední hodiny a řeším hlavně provozní záležitosti.

Minulému vedení se podařila rekonstrukce bazénu. Volary jsou ve výhodě, když mají jediný bazén na Prachaticku…

To ano. Na drobný nedostatek v podobě chybějícího zábradlí mezi malým a velkým bazénem nás upozornili přímo návštěvníci. To napravíme hned, jak vybereme nového ředitele Správy sportovních zařízení (SSZ) Volary. Velká chyba je, že v novém bazénu zůstala stará vzduchotechnika. Její oprava nebyla součástí rekonstrukce, a to jsem nevěděl.

Nevěděl? Jako zastupitel jste měl možnost se zeptat.

Nezeptal. A nezeptal se nikdo z mých kolegů, to byla chyba. Bývalé vedení města to před námi neprezentovalo. Výměna bude stát zhruba čtyři miliony korun a musíme bazén zase na asi dva měsíce zavřít. Rozhodně to ale neuděláme do chvíle, než se otevře bazén v Prachaticích. Možná na konci letošního nebo na začátku příštího roku.

Řekl jste, že město vybírá nového ředitele správy sportovišť, proč?

Ředitelka Eva Dočekalová odchází do důchodu. Nového ředitele jmenujeme v březnu, a pak přijdou další změny.

Jaké?

Chceme, aby Správa sportovišť spravovala všechna sportoviště ve městě. Není logické, že například parkourové hřiště mají ve správě technické služby. Součástí březnového jednání zastupitelů bude veřejná diskuze o tom, co dál se stadionem Tatran. Musíme společně s fotbalovým klubem najít řešení, jak dál stadion spravovat a financovat .

Město na to má peníze?

Finanční situace města je dobrá. Ač máme úvěr padesát milionů korun, máme na účtech zhruba 73 milionů. Úvěr má nízkou úrokovou sazbu a splatíme ho za osm let. Budeme ale potřebovat opravit čistírnu odpadních vod. Dalo by se říct, že její oprava hoří a čistička je na konci životnosti.

Na opravu čističky lze ale získat dotační peníze. Vy ji budete opravovat za vlastní?

To jsme ještě nerozhodli. O dotacích víme a také víme, že pokud je budeme čerpat, ztratíme kontrolu nad cenou vody. My chceme cenu vody držet na současných 69,30 korunách s DPH. Pokud dotace využijeme, museli bychom skokově zdražit o zhruba deset korun za kubík. Každopádně existují dvě varianty, jak čističku řešit. Nechali jsme nezávislou firmou zpracovat posudek, následovat bude projekt a realizace. Letos na opravu v rozpočtu máme šest milionů korun. Pak se uvidí.

Když se vrátíme k městským organizacím, Volary vlastní také hotel Bobík a Dýhovnu. Ty si na sebe vydělají?

Hotel Bobík má pětasedmdesátiprocentní obsazenost a město ho nijak nedotuje. Dýhovna ještě fyzicky existuje, ale k 31. prosinci loňského roku ukončila provoz. Její jednatelka a bývalá starostka Martina Pospíšilová se má postarat o její likvidaci. V březnu by to měli zastupitelé odsouhlasit usnesením. Během letoška zanikne.

V minulých letech se povedlo opravit náměstí. Ještě tam musí město investovat, nebo je oprava kompletní?

Není. Letos opravíme parkoviště za čp. 23. Projekt je hotový a čekáme na vyjádření dopravních inženýrů. Jak sleze sníh, pustíme se do toho. A podali jsme žádost o dotaci na opravu ulice Pod kostelem.

V souvislosti s náměstím minulé vedení města řešilo, zda na náměstí parkovat…

Nemáme kam rozšířit parkovací místa. Na náměstí je prodejna, kam se jezdí nakupovat. Ovšem rýsuje se možnost mít v areálu bývalých kasáren ve Volarech v souladu s územním plánem supermarket jednoho z největších českých řetězců.