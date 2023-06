Starosta Jan Bauer přivítal do života malé Prachatičáky

Do prachatické Obřadní síně na konci května přišli rodiče a prarodiče přivítat do života svá novorozená miminka. Jan Bauer přivítal mezi Prachatičáky sedmnáct dětí, devět holčiček a osm kluků. A hned dvakrát to byla dvojčata, kluci.

Vítání občánků v Prachaticích. | Video: Deník/Jana Vandlíčková