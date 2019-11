Jedna variace je se zelím sladkým, hlávkovým doplněná o rozinky a orientální směs koření, další kombinuje kousky jablek a krájené hlávkové zelí zvolna a dlouho vařené v italském bílém víně. Nádivku nakonec zahušťuje bílá žemle, vejce a doplňují ji mandle a ořechy. Nejblíže našemu pojetí je níže uvedený recept.

K jedné solidní huse je třeba: sůl, kmín, 1 kilogram kysaného zelí, 500 g jablek, 3 až 4 rohlíky, 100 g slaniny a jedna větší cibule, 30 g cukru, případně bílé víno.

V rendlíku nebo v pánvi rozpečte slaninu, přidejte k ní osmahnout jemně nakrájenou cibuli. Ideální je opéct cibulku do zlatova, pak přimíchejte nastrouhaná jablka a krátce je poduste s cukrem a trochou bílého vína. Když jablka pustí šťávu, přidejte pokrájené, případně i propláchnuté zelí, trochu soli a vše promíchejte. Nakonec do zelné nádivky přijdou suché kostičky nakrájených rohlíků a směs vložte do připravené dobře osolené husy.

Otvor uzavřete jehlicí nebo sešijte. Pokud vám část nádivky zůstane, dejte ji péci volně do pekáče.

Zelná nádivka v huse se někdy doplňuje také jalovčinami, bobkovým listem i jiným kořením.

Lehce pokmínovanou a osolenou husu pečte přikrytou v pekáči, položenou na pečicím papíru, aby se nepřipekla a nepotrhala se její kůže. Lehce ji podlijte bílým vínem. Podle velikosti a stáří drůbeže trvá pečení tři až čtyři hodiny při teplotě 130 až 140 stupňů a následně ji dopékejte pro dosažení křupavé kůžičky při teplotě 180 stupňů. V této fázi již husu nepřikrývejte a průběžně ji přelévejte výpekem.