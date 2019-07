Staročeské hry turisty baví, vyzkoušeli, jak se bavili naši předci

Stožec - Letos poprvé se před informačním střediskem Národního parku Šumava uskutečnily staročeské hry. Ti, co si přišli zahrát, vyzkoušeli, co to vlastně hrály děti za hry na Ladových obrázcích.

U toku Studené Vltavy se tak hrály drápky, točila se káča, vrhaly se a trefovaly se kuličky do důlku a tloukly se špačci. Právě tlučení špačka je ve Stožci natolik rozšířené a oblíbené, že v něm pořádají Mistrovství světa, to se letos uskuteční 28. září. Turisté, příchozí, místní a cyklisté i bruslaři projíždějící kolem se zastavili, aby si zahráli, i když bylo parádní letní vedro a výborně se zabavili. Pozvánka na další staročeské hry míří k 10. srpnu, to se uskuteční obecní slavnost, uplyne totiž 250 let od první zmínky o obci pod Třístoličníkem a u toku Studené Vltavy na Šumavě. Ladislav Beran

Autor: Redakce